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«Теута» — «Шериф». Прогноз на матч квалификации Лиги Чемпионов (07.07.2021)

вчера, 18:29

«Теута» примет «Шериф» в рамках квалификации Лиги Чемпионов. Этот поединок будет сыгран 7 июля 2021 года. Букмекеры БК Фонбет помогут вам сделать ставку, представив свои котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.423.142.28
Лига Ставок 3.60 3.20 2.13
Фонбет 3.75 3.25 2.10
Мелбет 3.46 3.28 2.12
1XBET 3.34 3.26 2.17
BetBoom 3.77 3.11 2.14

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Шериф». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.25. Также можно поставить на ничейный исход по 3.15 и на победу хозяев поля по 3.40.

Форма команд

«Теута» — это клуб из Албании, который стал лидером нынешнего сезона. Команда находится на первой строчке и набрала 66 баллов. В активе клуба — 17 побед, 15 ничьих и четыре поражения. Команда забила 42 мяча и пропустила 16 голов. «Теута» может нанести удар, когда соперник этого не ждет, клуб уже делал подобное в своем чемпионате.

«Шериф» расположился на шестой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — ни одного балла. Дело в том, что чемпионат Молдовы, в котором выступает команда, только начался. «Шериф» сыграл только один поединок, который проиграл. Но в прошлом сезоне «Шериф» стал чемпионом страны.

Информация для ставок

● «Теута» выиграла два матча из последних пяти во всех турнирах

● «Шериф» проиграл три матча подряд во всех турнирах

● «Теута» забила восемь голов в последних пяти матчах

Прогноз

В этом поединке можно сделать ставку на победу «Теуты» или ничейный исход по коэффициенту 1.65. Также можно поставить на проход дальше «Теуты» по 3.05.

Ранее букмекеры предложили коэффициент 6.10 на победу «Шемрок Роверс» в матче Лиги чемпионов.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.25 1.65 1.66 2.22
Лига Ставок 2.13 1.67 1.61 2.23
Мелбет 1.67 2.26
1XBET 1.66 2.28
BetBoom 2.17 1.68 1.62 2.29 1.32 3.38
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ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 19:45
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб «Шериф» (Тирасполь)
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