«Арсенал» — «ПСЖ». Прогноз на матч Лиги чемпионов (1.10.2024)

1727728999

вчера, 23:43

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мостбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Арсенал». Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.72. Победа « ПСЖ » оценивается за 5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.9.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.75. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.1. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.75.

Форма команд

«Канониры» не смогли выиграть первую игру в Лиге чемпионов и довольствовались лишь ничейным результатом. «Арсенал» также борется за лидерство АПЛ и Микелю Артете приходится ротировать состав, чтобы давать отдохнуть футболистам, ведь каждый матч на данном этапе очень важен. В случае победы английский клуб сможет обойти парижан на один пункт. В прошлом туре АПЛ «Арсенал» обыграл «Лестер» (4:2), а ранее разгромил «Болтон» в кубке английской лиги (5:1).

« ПСЖ » изредка теряет очки в чемпионате Франции, но все еще остается лидером Лиги 1, что правда делит его с «Монако». Однако всем известно, что именно Лига чемпионов является приоритетом чемпиона Франции и в поединке с «Арсеналом» гостей устроит любой результат кроме поражения. Два последних матча « ПСЖ » завершились победой над «Ренном» (3:1) и ничьей с «Реймсом» (1:1).

Информация для ставок

«Арсенал» победил в семи из десяти последних матчах во всех турнирах при трех ничьих

Шесть последних выездных поединков « ПСЖ » завершились исходом «обе забьют»

» завершились исходом «обе забьют» «Арсенал» выиграл два из четырех последних поединков с ПСЖ при двух ничьих

Прогноз