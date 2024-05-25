«Атланта» — «Лос-Анджелес». Прогноз на матч МЛС (26.05.2024)

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вчера, 11:36

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче считаются гости, ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.35. Сделать ставку на «Атланту» можно за 2.85, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.85.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.58, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.4.

Форма команд

«Атланта» не лучшим образом начала сезона и за 13 матчей смогла набрать лишь 13 баллов. Это позволяет клубу занимать 12 место в своей конференции с отставанием от зоны в плей-офф в четыре балла. На своем поле команде нужно постараться создать проблемы сопернику и набрать очки, чтобы подняться выше по таблице. В двух последних поединках «Атланта» сыграла вничью с «Нэшвиллом» (1:1) и уступила на выезде с «Цинцинати» (0:1).

«Лос-Анджелес» играет более стабильно на старте сезона и идет на пятой позиции в западной конференции. Команда имеет в активе 21 балл и только на один пункт отстает сразу от двух конкурентов. Победа в этом матче может позволить коллективу пробиться в группу лидеров, что является отличной мотивацией для действий. В прошлом матче «Лос-Анджелес» обыграл на выезде «Сент-Луис Сити» (2:0), а ранее на своем поле справился с «Ванкувером» (3:0).

Информация для ставок

«Лос-Анджелес» выиграл пять из шести последних матчей во всех турнирах

«Атланта» забивает на своем стадионе уже более 20 поединков

Три последних матча между клубами их четырех завершились исходом «обе забьют — нет»

«Атланта» выиграла два из четырех последних матчей у «Лос-Анджелес»

Прогноз

«Атланта» играет на своем стадионе и будет более мотивирована достичь победного результата, что вполне вероятно сделать. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.