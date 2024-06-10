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"Атлетико Гойаниенсе” — "Коринтианс” прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 18:58
Атлетико Гойаниенсе

Ставки от букмекеров

  • На победу "Атлетико Гойаниенсе” — 2.60

  • На триумф "Коринтианс” — 2.84

  • Ничья сыграет в 3.14

  • Тотал больше 3.5 — 4.40

  • Тотал меньше 3.5 — 1.16

"Атлетико Гойаниенсе”

Данная команда была основана в городе Гояния и в турнирной таблице занимает восемнадцатое место, тем самым входя в зону вылета. В предпоследнем матче "драконище” выиграли клуб "Витория” со счетом 2:0. Крайний же матч закончился с результатом 1:0 в пользу игроков "Жувентуде”.

"Коринтианс”

По результатам семи игр сыгранных в чемпионате "мушкетеры” заняли 17-е место. Теперь освежим в памяти некоторые из последних матчей с их участием. Крайняя встреча была с командой "Ботафого” и закончилась поражением со счетом 0:1. Последний матч закончившийся триумфом в ходе чемпионата состоялся 28 апреля с клубом "Флуминенсе” и был сыгран со счетом 3:0.

Информация для ставок

  • Из последних пяти междусобойчиков три закончились в пользу "Коринтианс”

  • За последние пять игр "Атлетико Гойаниенсе” три закончились поражением одна триумфом и одна вничью

  • У "Народной команды” за такой же период такое же количество триумфов, побед и ничьих.

Прогноз

Последние две игры между командами закончились победой "Коринтианс”. Рекомендуем заключить пари в БК Pinnacle на триумф "мушкетеров” с коэффициентом 2.84.

Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:23
Соседи по турнирной таблице - предположу ничью - Х.
Гость
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