"Атлетико Гойаниенсе” — "Коринтианс” прогноз и ставки от БК Pinnacle

Ставки от букмекеров
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На победу "Атлетико Гойаниенсе” — 2.60- : -завтра, 01:00
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На триумф "Коринтианс” — 2.84
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Ничья сыграет в 3.14
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Тотал больше 3.5 — 4.40
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Тотал меньше 3.5 — 1.16
"Атлетико Гойаниенсе”
Данная команда была основана в городе Гояния и в турнирной таблице занимает восемнадцатое место, тем самым входя в зону вылета. В предпоследнем матче "драконище” выиграли клуб "Витория” со счетом 2:0. Крайний же матч закончился с результатом 1:0 в пользу игроков "Жувентуде”.
"Коринтианс”
По результатам семи игр сыгранных в чемпионате "мушкетеры” заняли 17-е место. Теперь освежим в памяти некоторые из последних матчей с их участием. Крайняя встреча была с командой "Ботафого” и закончилась поражением со счетом 0:1. Последний матч закончившийся триумфом в ходе чемпионата состоялся 28 апреля с клубом "Флуминенсе” и был сыгран со счетом 3:0.
Информация для ставок
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Из последних пяти междусобойчиков три закончились в пользу "Коринтианс”
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За последние пять игр "Атлетико Гойаниенсе” три закончились поражением одна триумфом и одна вничью
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У "Народной команды” за такой же период такое же количество триумфов, побед и ничьих.
Прогноз
Последние две игры между командами закончились победой "Коринтианс”. Рекомендуем заключить пари в БК Pinnacle на триумф "мушкетеров” с коэффициентом 2.84.