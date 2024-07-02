«Атлетико Паранаэнсе» — «Сан-Паулу». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (04.07.2024)

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вчера, 15:22

Ставки букмекеров

Минимальным фаворитом в матче букмекеры называют «Атлетико Паранаэнсе» ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.2. Сделать выбор в пользу гостей можно за 3.45, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.2.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2 забитых мячей составил 1.75, а низовой исход ТМ 2 можно взять по коэффициенту 2.1. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 2.03.

Форма команд

«Атлетико Паранаэнсе» выглядит неплохо в этом сезоне и занимает пятое место с 22 баллами. Коллектив опережает «Сан-Паулу» на один пункт, и чтобы не пропустить вперед достаточно ничейного результата. В игре с «Сан-Паулу» от хозяев потребуется максимальная дисциплина в обороне и немного удачи в защите. Два последних матча «Атлетико Паранаэнсе» завершились победой над «Виторией» (1:0) и поражением на выезде от «Крузейро» (0:2).

«Сан-Паулу» вновь стал на путь побед после серии неудачных поединков и пытается удержаться в группе лидеров. В активе клуба 21 балл и шестое место с отставанием от лидера в шесть очков. В игре с прямым конкурентом за высокие места «Сан-Паулу» нельзя проигрывать, а победа гарантирует повышение в турнирной таблице. В прошлом туре «Сан-Паулу» обыграл на своем поле «Баиа» (3:1), а также одолел «Крисиуму» (2:1).

Информация для ставок

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Атлетико Паранаэнсе» одержал лишь три победы из десяти последних в чемпионате

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Предполагаем, что матч будет напряженным, но команды смогут отличиться в воротах соперника минимум по одному разу. Сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 2.03 в букмекерской конторе Лига Ставок.