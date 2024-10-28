«Аугсбург» — «Шальке-04». Прогноз на матч кубка Германии (29.10.2024)

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28 октября 2024, 23:59

Ставки букмекеров

В этой встрече небольшое преимущество букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Мостбет по коэффициенту 1.5. В случае победы «Шальке-04», зайдет коэффициент 6.4. Ничью можно выбрать по 4.8.

Также в линии букмекеры предлагают 1.9 за ТБ 3 и ТМ 3 по 1.9. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Аугсбург» относительно стабильно набирает очки в Бундеслиге, а «Шальке-04» проваливается даже во втором дивизионе и занимает там лишь 15 место с восемью очками. В такой ситуации команды встретятся в кубке Германии в игре на вылет, где практически все верят в успех хозяев, которые попытаются это подтвердить на футбольном поле. Два последних матча «Аугсбурга» завершились победой над «Боруссией» Д (2:1) и поражением от «Аугсбурга» (1:3).

Команда из Гельзенкирхена выглядит совсем неважно, учитывая ее показатели, озвученные выше. «Шальке-04» вряд ли вылетит из второй Бундеслиги, но и о повышении в классе сейчас говорить совсем нельзя. Гости постараются проявить себя и пробиться в следующий раунд кубка страны, но шансов откровенно мало. Два последних матча «Шальке-04» завершились поражениями от «Гройтер Фюрт» (3:4) и «Ганновера» (0:1).

Информация для ставок

Четыре из шести последних матча «Аугсбурга» завершились исходом «обе забьют»

«Шальке-04» выиграл лишь три матча из десяти последних на выезде

Три матча из пяти между клубами завершились ничейным результатом

Четыре из пяти последних встречи команд закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

Оба коллектива постараются хорошо начать встречу, но мы предполагаем, что «Аугсбург» окажется сильнее в этот раз. Сделать ставку на победу представителя Бундеслиги можно по коэффициенту 1.5 в букмекерской конторе Мостбет.