«Аугсбург» — «Шальке-04». Прогноз на матч кубка Германии (29.10.2024)

Ставки букмекеров
В этой встрече небольшое преимущество букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Мостбет по коэффициенту 1.5. В случае победы «Шальке-04», зайдет коэффициент 6.4. Ничью можно выбрать по 4.8.
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3 : 0
завершен
29 октября 2024, 20:00
вторник
Также в линии букмекеры предлагают 1.9 за ТБ 3 и ТМ 3 по 1.9. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.7.
Форма команд
«Аугсбург» относительно стабильно набирает очки в Бундеслиге, а «Шальке-04» проваливается даже во втором дивизионе и занимает там лишь 15 место с восемью очками. В такой ситуации команды встретятся в кубке Германии в игре на вылет, где практически все верят в успех хозяев, которые попытаются это подтвердить на футбольном поле. Два последних матча «Аугсбурга» завершились победой над «Боруссией» Д (2:1) и поражением от «Аугсбурга» (1:3).
Команда из Гельзенкирхена выглядит совсем неважно, учитывая ее показатели, озвученные выше. «Шальке-04» вряд ли вылетит из второй Бундеслиги, но и о повышении в классе сейчас говорить совсем нельзя. Гости постараются проявить себя и пробиться в следующий раунд кубка страны, но шансов откровенно мало. Два последних матча «Шальке-04» завершились поражениями от «Гройтер Фюрт» (3:4) и «Ганновера» (0:1).
Информация для ставок
- Четыре из шести последних матча «Аугсбурга» завершились исходом «обе забьют»
- «Шальке-04» выиграл лишь три матча из десяти последних на выезде
- Три матча из пяти между клубами завершились ничейным результатом
- Четыре из пяти последних встречи команд закончились исходом «обе забьют»
Прогноз
Оба коллектива постараются хорошо начать встречу, но мы предполагаем, что «Аугсбург» окажется сильнее в этот раз. Сделать ставку на победу представителя Бундеслиги можно по коэффициенту 1.5 в букмекерской конторе Мостбет.