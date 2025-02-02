«Бетис» — «Атлетик». Прогноз на матч чемпионата Испании (02.02.2025)

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вчера, 03:45

Ставки букмекеров

Минимальными фаворитами букмекеры в этом поединке называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.45. В случае победы «Бетиса», зайдет коэффициент 3.05. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.35.

Также в линии букмекеры предлагают 2.12 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.75. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Бетис» совсем недавно имел целый ряд поражений, но в последней игре на выезде с «Мальоркой» удалось добыть победу. Команда идет лишь на десятом месте с 28 баллами в турнирной таблице, что не может устраивать «бело-зеленых». Чтобы попасть в еврокубки клубу важно начать стабильно побеждать. В еще одной недавней встрече «Бетис» на своем поле проиграл «Алавесу» (1:3).

«Атлетик» переживает не лучший в период в сезоне, но пока еще не допустил ничего непоправимого. Клуб из Бильбао занимает четвертое место в чемпионате и набрал 40 очков, опережая ближайшего соперника на три пункта. Потеря очков в этом матче может гораздо ближе подпустить конкурентов, чего очень не хочется ни руководству, ни болельщикам. В прошлой игре «Атлетик» обыграл «Викторию Пльзень» в Лиге Европы (3:1), а ранее сыграл вничью с «Леганесом» (0:0).

Информация для ставок

«Бетис» проиграл в трех из десяти последних поединках

Четыре из пяти последних матчей «Атлетика» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Каждая из команд боится ошибиться и вряд ли это приведет к отрытому и результативному футболу. Рекомендуем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей за 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.