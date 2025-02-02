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«Бетис» — «Атлетик». Прогноз на матч чемпионата Испании (02.02.2025)

вчера, 03:45
Бетис (Севилья)

Ставки букмекеров

Минимальными фаворитами букмекеры в этом поединке называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.45. В случае победы «Бетиса», зайдет коэффициент 3.05. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.35.

Также в линии букмекеры предлагают 2.12 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.75. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Бетис» совсем недавно имел целый ряд поражений, но в последней игре на выезде с «Мальоркой» удалось добыть победу. Команда идет лишь на десятом месте с 28 баллами в турнирной таблице, что не может устраивать «бело-зеленых». Чтобы попасть в еврокубки клубу важно начать стабильно побеждать. В еще одной недавней встрече «Бетис» на своем поле проиграл «Алавесу» (1:3).

«Атлетик» переживает не лучший в период в сезоне, но пока еще не допустил ничего непоправимого. Клуб из Бильбао занимает четвертое место в чемпионате и набрал 40 очков, опережая ближайшего соперника на три пункта. Потеря очков в этом матче может гораздо ближе подпустить конкурентов, чего очень не хочется ни руководству, ни болельщикам. В прошлой игре «Атлетик» обыграл «Викторию Пльзень» в Лиге Европы (3:1), а ранее сыграл вничью с «Леганесом» (0:0).

Информация для ставок

  • «Бетис» проиграл в трех из десяти последних поединках
  • Четыре из пяти последних матчей «Атлетика» завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Каждая из команд боится ошибиться и вряд ли это приведет к отрытому и результативному футболу. Рекомендуем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей за 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.

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