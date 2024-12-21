«Брентфорд» — «Ноттингем Форест». Прогноз на матч АПЛ (21.12.2024)

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21 декабря 2024, 06:44

Ставки букмекеров

По мнению букмекеров минимальным фаворитом считается «Брентфорд», поставить на который можно по коэффициенту 2.35. На успех «Ноттингем Форест» можно сделать ставку за 3.05, а ничейный исход котируется по коэффициенту 3.55.

Букмекеры верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит 1.7. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.18. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.6.

Форма команд

«Брентфорд» в последних матчах часто проигрывал и на данный момент располагается лишь на 11 месте в турнирной таблице АПЛ . Коллектив набрал 23 очка и отстает от нынешнего соперника всего на пять пунктов. В случае победы разрыв между клубами сократится практически до минимума, что является неплохой мотивацией. Два последних матча «Брентфорда» завершились поражениями от «Ньюкасл Юнайтед» (1:3) и «Челси» (1:2).

«Лесники» проводят один из самых сильных сезонов в истории и заслуженно идет на данный момент на пятом месте. В активе «Ноттингем Форест» 28 баллов и он отстает всего на два пункта от «Арсенала». Победа гостей в этой встрече позволит им как минимум не потерять свое место, а возможно и обойти конкурентов. В прошлом туре «Ноттингем Форест» обыграл «Астон Виллу» (2:1), а туром ранее оказался сильнее «Манчестер Юнайтед» на выезде (3:2).

Информация для ставок

Четыре из пяти последних матчей «Ноттингем Форест» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Брентфорд» выиграл девять из десяти последних домашних поединков

Шесть последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Каждый из клубов будет стараться достичь своей цели любыми способами, и мы предполагаем, что матч будет примерно равный по игре. Предлагаем сделать ставку на ничью в букмекерской конторе Пари по коэффициенту 3.55.