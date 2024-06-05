Дания – Швеция. Прогноз на международный товарищеский матч (05.06.2024)

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вчера, 17:40

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают большое предпочтение хозяевам поля. На победу сборной Дании линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.95. Ничейный результат котируется по 3.65, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 4.1.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.92. Букмекеры не верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.9. Ставка на «обе забьют» составляет 1.75.

Форма команд

Сборная Дании совсем скоро начнет свой путь на чемпионате Европы, в отличии от Швеции, которая не сумела туда пробиться. Коллектив нужно в первую очередь сыграть без травм и других проблем, которые могут повлиять на выступления в официальных матчах. Игры со Швецией всегда принципиальны для обеих сторон, поэтому скучно не будет. Два последних поединка сборной Дании завершились победой над Фарерскими островами (2:0) и ничьей со Швейцарией (0:0).

Швеция сама виновата в том, что осталась без чемпионата Европы, ведь выглядела она в квалификации крайне блекло и набрала лишь 10 очков в группе. Теперь сборная будет играть товарищеские матчи и начинать подготовку к следующему отбору уже на чемпионат мира. Тем не менее, коллектив не против немного испортить настроение своим скандинавским соседям в товарищеской игре. В прошлом матче сборная Швеции обыграла Албанию (1:0), а ранее уступила на выезде Португалии (2:5).

Информация для ставок

Финляндия не может победить уже четыре поединка подряд

Дания проиграла только один матч из пяти последних во всех турнирах

Сборная Швеции выиграла два из пяти матчей с датчанами при одном поражении

Три из пяти последние встречи между сборными закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Дания является фаворитом этого матча и постарается оправдать ожидания болельщиков, но в серьезные стыки идти наверняка побоится. Предлагаем немного рискнуть и сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.