«Фенербахче» — «Юнион Сент-Жиллуаз». Прогноз на матч Лиги Европы (26.09.2024)

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вчера, 16:51

Ставки букмекеров

Букмекеры главными фаворитами определенно считают «Фенербахче». Поставить на их победу можно в букмекерской конторе Лига Ставок по 1.92. В случае победы бельгийского клуба зайдет коэффициент 5.8. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.05.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.83 за тотал больше 2.5 мячей, а тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 2. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.77.

Форма команд

«Фенербахче» уверенно играет на своем стадионе и усиленно готовится к предстоящей игре в Лиге Европы. Команда осознает, что потеря очков в первом туре сразу осложнит ситуацию и подведет команду к выездному поединку с другим соперником без набранных очков. Хозяева считаются фаворитами и наверняка способны доказать свою силу уже на поле. В прошлой игре «желто-черные» проиграли «Галатасараю» (1:3), а ранее одолели «Касымпашу» (2:0) в выездной встрече.

«Юнион Сент-Жиллуаз» не так давно начал свои выступления в Лиге Европы, а в прошлом розыгрыше вылетел на ранних стадиях плей-офф. Теперь бельгийцам до этих стадий еще нужно добраться, во что верят немногие. Любые набранные очки в Стамбуле буду считаться отличным результатом. В прошлом туре чемпионата «Юнион Сент-Жиллуаз» не смог определить победителя в игре со «Стандардом» (0:0), а ранее и вовсе проиграл на выезде «Антверпену» (0:2).

Информация для ставок

«Фенербахче» проиграл только два матча из последних десяти во всех турнирах

Три из четырех последних матчей «Юнион Сент-Жиллуаз» завершились ничьими со счетом (0:0)

Турецкий клуб забивал в девяти из десяти последних матчей на своем поле

Прогноз

«Фенербахче» будет атаковать большими силами и наверняка забьет, но с такой же вероятностью не сможет сохранить свои ворота на замке. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.77 в букмекерской конторе Лига Ставок.