«Ференцварош» — «Виктория Пльзень». Прогноз на матч Лиги Европы (13.02.2025)

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сегодня, 10:48

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение «Ференцварошу, а коэффициент на их победу составляет 2.4. Успех чешского клуба оценивается по коэффициенту 3.1 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 3.35.

На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 2.1. Низовая встреча более вероятна и составляет 1.75. Сделать ставку на „обе забьют“ можно по коэффициенту 1.8.

Форма команд

„Ференцварош“ не без проблем, но пробился в плей-офф Лиги Европы и намерен пройти как можно дальше. Соперник у венгерского клуба примерно равный, поэтому стоит ожидать два напряженных и сложных поединка, где пройдет клуб, у которого крепче окажутся нервы. В двух последних поединках „Ференцварош“ проиграл на выезде „Пушкаш Академи“ (0:1) и сыграл вничью с „Залаэгерсег“ (2:2).

„Виктория Пльзень“ набрала в групповом этапе 12 очков, как и ее соперник, а в чемпионате также испытывает некоторые проблемы. Тем не менее, для чешского коллектива очень важно продолжать играть в еврокубках и уже в первой игре на выезде, гости будут стараться играть на победу, а не отбиваться, ожидая ответную встречу. Два последних матча „Виктории Пльзень“ завершились победой над „Слован“ Либерец (3:2) и поражением от „Сигмы“ (1:2).

Информация для ставок

„Виктория Пльзень“ выиграла шесть из десяти последних выездных матчей

„Ференцварош“ выиграл лишь три поединка из десяти последних во всех турнирах

Два последних матча между клубами завершились победой чешского клуба (3:1) и ничьей (0:0)

Прогноз

„Ференцварош“ играет на своем стадионе и осознает всю важность предстоящего поединка. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев в этом матче по коэффициенту 2.4 в букмекерской конторе Лига Ставок.