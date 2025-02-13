«Ференцварош» — «Виктория Пльзень». Прогноз на матч Лиги Европы (13.02.2025)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают предпочтение «Ференцварошу, а коэффициент на их победу составляет 2.4. Успех чешского клуба оценивается по коэффициенту 3.1 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 3.35.
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сегодня, 20:45
На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 2.1. Низовая встреча более вероятна и составляет 1.75. Сделать ставку на „обе забьют“ можно по коэффициенту 1.8.
Форма команд
„Ференцварош“ не без проблем, но пробился в плей-офф Лиги Европы и намерен пройти как можно дальше. Соперник у венгерского клуба примерно равный, поэтому стоит ожидать два напряженных и сложных поединка, где пройдет клуб, у которого крепче окажутся нервы. В двух последних поединках „Ференцварош“ проиграл на выезде „Пушкаш Академи“ (0:1) и сыграл вничью с „Залаэгерсег“ (2:2).
„Виктория Пльзень“ набрала в групповом этапе 12 очков, как и ее соперник, а в чемпионате также испытывает некоторые проблемы. Тем не менее, для чешского коллектива очень важно продолжать играть в еврокубках и уже в первой игре на выезде, гости будут стараться играть на победу, а не отбиваться, ожидая ответную встречу. Два последних матча „Виктории Пльзень“ завершились победой над „Слован“ Либерец (3:2) и поражением от „Сигмы“ (1:2).
Информация для ставок
- „Виктория Пльзень“ выиграла шесть из десяти последних выездных матчей
- „Ференцварош“ выиграл лишь три поединка из десяти последних во всех турнирах
- Два последних матча между клубами завершились победой чешского клуба (3:1) и ничьей (0:0)
Прогноз
„Ференцварош“ играет на своем стадионе и осознает всю важность предстоящего поединка. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев в этом матче по коэффициенту 2.4 в букмекерской конторе Лига Ставок.