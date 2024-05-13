«Фиорентина» — «Монца». Прогноз на матч Серии А (13.05.2024)

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вчера, 11:09

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают преимущество хозяевам предстоящей встречи. На победу «Фиорентины» коэффициент составляет 1.57. На успех гостей можно сделать ставку в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 5.8. Ничья в матче будет стоить 4.4.

Сделать ставку на результативный матч можно по коэффициенту 1.67 ( ТБ 2.5), а тотал меньше 2.5 мячей котируется по коэффициенту 2.25. На исход «обе забьют» можно поставить по 1.73.

Форма команд

«Фиорентина» не лучшим образом провела вторую часть сезона в Серии А и максимум при удачном раскладе может рассчитывать на место в Лиге конференций. Тем не менее, клуб из Флоренции сыграет в финале Лиги конференций с «Олимпиакосом» и попытается со второй попытки заполучить этот трофей. В чемпионате в домашней игре с «Монцой» хозяева также не собираются отдавать очки сопернику. Два последних поединка «Фиорентины» завершились ничьей с «Брюгге» (1:1) и поражением от «Фиорентины» (1:2).

«Монца» в последнее время не добивается побед, что расстраивает болельщиков. Тем не менее, клуб уверенно держится в середине турнирной таблицы, а именно на 12 месте с 45 баллами и отстает от ближайшего соперника на один пункт. В выездной встрече с «Фиорентиной» гости постараются набрать очки, а возможно и прервать серию без побед в чемпионате Италии. В прошлом туре «Монца» сыграла вничью с «Лацио» (2:2), а ранее поделила очки с «Лечче» (1:1).

Информация для ставок

«Фиорентина» проиграла лишь три встречу из последних десяти во всех турнирах

«Монца» не может выиграть уже шесть поединков подряд

«Монца» выиграла у «Фиорентины» только одну игру из четырех последних

Три из четырех последних матчей команд завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Фиорентина» больше думает о финале еврокубка, но наверняка сможет отличиться в воротах нестабильного соперника, как и «Монца», у которой нет больших проблем с реализацией. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.73.