«Фламенго» — «Атлетико Минейро». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (28.07.2025)

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вчера, 22:59

Ставки букмекеров

Фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.45. В случае победы «Атлетико Минейро», зайдет коэффициент 8. Ничью можно выбрать за 4.1.

Также в линии букмекеры предлагают 1.65 за ТБ 2 и ТМ 2 по 2.25. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.35.

Форма команд

«Фламенго» на данный момент является одним из лидеров сезона, и занимает второе место, с 33 заработанными очками. Разница мячей удивительно положительная, 29 забитых, и всего лишь шесть пропущенных. Два последних матча «Фламенго» завершились победами над «Флуминенсе» (1:0), и «Брагантино» (2:1).

«Атлетико Минейро» выступает хуже своего сегодняшнего соперника, и располагается в середине турнирной таблицы, на 10 месте. За 14 сыгранных матчей команда заработала 20 очков. Разница мячей положительная, 16 забитых, и 15 пропущенных. Две последние игры «Атлетико Минейро» завершились поражениями от «Палмейраса» (2:3), и «Букараманга» (1:1).

Информация для ставок

«Фламенго» проиграл всего два матча из десяти

«Атлетико Минейро» проиграл три из пяти игр

Три из пяти встреч «Фламенго» завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Фламенго» показывает отличную физическую форму, и мы предполагаем, что у команды не возникнет проблем в этом поединке. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.45.