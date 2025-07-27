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«Фламенго» — «Атлетико Минейро». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (28.07.2025)

вчера, 22:59
Фламенго

Ставки букмекеров

Фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.45. В случае победы «Атлетико Минейро», зайдет коэффициент 8. Ничью можно выбрать за 4.1.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Марафон 1.41 4.30 8.80
Pinnacle 1.43 4.39 9.38

Также в линии букмекеры предлагают 1.65 за ТБ 2 и ТМ 2 по 2.25. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.35.

Форма команд

«Фламенго» на данный момент является одним из лидеров сезона, и занимает второе место, с 33 заработанными очками. Разница мячей удивительно положительная, 29 забитых, и всего лишь шесть пропущенных. Два последних матча «Фламенго» завершились победами над «Флуминенсе» (1:0), и «Брагантино» (2:1).

«Атлетико Минейро» выступает хуже своего сегодняшнего соперника, и располагается в середине турнирной таблицы, на 10 месте. За 14 сыгранных матчей команда заработала 20 очков. Разница мячей положительная, 16 забитых, и 15 пропущенных. Две последние игры «Атлетико Минейро» завершились поражениями от «Палмейраса» (2:3), и «Букараманга» (1:1).

Информация для ставок

  • «Фламенго» проиграл всего два матча из десяти
  • «Атлетико Минейро» проиграл три из пяти игр
  • Три из пяти встреч «Фламенго» завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Фламенго» показывает отличную физическую форму, и мы предполагаем, что у команды не возникнет проблем в этом поединке. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.45.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Марафон 2.17 1.61 1.68 2.18 1.31 3.13
Pinnacle 2.30 1.67 1.71 2.23
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