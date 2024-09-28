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«Фрайбург» — «Санкт-Паули». Прогноз на матч Бундеслиги (29.09.2024)

28 сентября 2024, 12:32
Фрайбург

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Фрайбурга» линия букмекерской конторы Пари предлагает поставить по коэффициенту 1.6. На ничейный результат можно поставить по 4.15, а победа гостей принесет игрокам выигрыш за 5.8.

Германия. Бундеслига 2024/2025
Фрайбург
Санкт-Паули
ВыигрышВыигрышПроигрышВыигрыш
0 : 3
завершен
28 сентября 2024, 16:30
суббота
НичьяПроигрышПроигрышПроигрыш

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.8. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 2.05. Ставка на «обе забьют» составляет 1.8.

Форма команд

«Фрайбург» может быть доволен стартом сезона, ведь набрал девять очков в четырех турах и идет среди лидеров Бундеслиги, отставая от «Баварии» на три пункта. Команда принимает на своем поле новичка Бундеслиги и рассчитывает только на победный исход, который оставит в команду в группе лидеров. Два последних матча «Фрайбурга» завершились выездной победой над «Хайденхаймом» (3:0) и домашним успехом с «Бохумом» (2:1).

«Санкт-Паули» набрал всего один балл в четырех турах Бундеслиги и пока не может найти свою игру. Чтобы не вернуться во второй дивизион, коллективу нужно быстрее адаптироваться к новым соперникам и стараться набирать очки в каждой встрече. В двух последних матчах чемпионата Германии «Санкт-Паули» сыграл вничью с «РБ Лейпциг» (0:0), а ранее уступил на выезде «Аугсбургу» (1:3).

Информация для ставок

  • «Санкт-Паули» выиграл и проиграл по пять матчей из десяти последних
  • «Фрайбург» выиграл пять из шести последних матчей во всех турнирах
  • «Санкт-Паули» проиграл два из пяти последних матчей с «Фрайбургом»

Прогноз

«Фрайбург» обязан обыгрывать соперника, если хочет остаться на своем месте и мы уверены, что хозяева смогут это сделать. Рекомендуем поверить в «Фрайбург» и сделать ставку на его победу по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Пари.

Все комментарии
Варвар7
Варвар7
28 сентября в 17:49
Хозяева просто так в матче не уступят - ОЗ.
Гость
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