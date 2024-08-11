«Генк» — «Брюгге». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (11.08.2024)

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сегодня, 09:47

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Пари, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Брюгге». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.9. Победа «Генка» оценивается по 3.75, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.85.

Букмекеры не сомневаются в верховом матче и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.63. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.3. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.62.

Форма команд

«Генк» синхронно со своим соперником плохо стартовал в чемпионате, набрав один балл в двух стартовых турах. Теперь коллективу нужно исправляться, но нынешний конкурент находится в симметричной ситуации, поэтому добиться победы будет сложно. В игре с «Брюгге» хозяевам с психологической точки зрения важно не проиграть. Два последних матча «Генка» завершились поражением от «Оуд-Хеверли» (1:3), а ранее поделил очки на своем поле со «Стандардом» (0:0).

«Брюгге» также неприятно удивил болельщиков, ведь одно очко явно не то, чего ждали болельщики от любимого клуба. Команде скоро выступать в еврокубках, поэтому нужно настраиваться на ближайшие матчи очень серьезно и исправлять ситуацию. Букмекеры отдают предпочтение гостям, однако им придется доказать свои способности на футбольном поле, чтобы забрать первую победу. В прошлом туре «Брюгге» на выезде проиграл «Стандарду» (0:1), а ранее поделил очки с «Мехеленом» (1:1).

Информация для ставок

«Брюгге» выиграл лишь один матч из пяти последних во всех турнирах

Четыре из пяти последних поединков «Генка» на своем поле завершились исходом «обе забьют»

«Генк» проиграл «Брюгге» три последних матча подряд

Прогноз

«Генк» имеет очень слабую статистику с «Брюгге» в последних матчах и в этот раз наверняка не сможет ее улучшить. Предлагаем поверить в гостей и сделать ставку на их победу по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Пари.