«Интер» — «Монако». Прогноз на матч Лиги чемпионов (29.01.2025)

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сегодня, 16:35

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам в этом поединке. На победу «Интера» линия букмекерской конторы Пари предлагает поставить по коэффициенту 1.65. Ничейный результат котируется по 4.2, а победа «Монако» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 5.4.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.65. Букмекеры не верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 2.2. Ставка на «обе забьют» составляет 1.7.

Форма команд

«Интер» находится в топ-4 турнирной таблицы Лиги чемпионов после семи туров и занимает четвертое место с 16 баллами. Команда опережает «Монако» на три пункта за счет хорошей разницы мячей практически обеспечила себе место в топ-8. Тем не менее, хозяева постараются довести матч до победы, несмотря на сильную мотивацию «Монако». Два последних матча «Интера» завершились крупной победой в чемпионате над «Лечче» (1:0) и успехом в Лиге чемпионов со «Спартой» (1:0).

«Монако» после серии неудач вновь начал побеждать и теперь стремится попасть в первую восьмерку, но задача эта очень непростая. Команде нужно побеждать на выезде чемпиона Италии, во что букмекеры мало верят, исходя из коэффициентов. Тем не менее, матч определенно будет интересный и напряженный. Два последних матча «Монако» завершились победами над «Ренном» (3:2) и «Астон Виллой» (1:0).

Информация для ставок

«Интер» проиграл один из десяти последних домашних поединков

«Монако» выиграл только три матча из десяти последних во всех турнирах

Два из четырех последних матчей между клубами завершились победами «Интера»

Прогноз

Предполагаем, что матч будет проходить под диктовку хозяев, но много мячей они забить не смогут. Рекомендуем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 2.2 в букмекерской конторе Пари.