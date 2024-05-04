«Краснодар» — «Ахмат». Прогноз на матч чемпионата России (04.05.2024)

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сегодня, 16:00

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Краснодар». Команда играет на своем стадионе и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.65. Победа «Ахмат» оценивается за 5.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.2.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.8. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.05. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.82

Форма команд

«Краснодар» сравнялся по очкам с «Зенитом» таблице РПЛ , хотя имел хорошие шансы его обойти. Теперь клубы делят первое место с 60 пунктами и опережают московское «Динамо» всего на три балла. В домашней встрече с «Ахматом», хозяева являются фаворитами, но расслабляться нельзя, ведь соперник в последних матчах показывал хорошую игру и добивался результата. Два последних поединка «Краснодара» завершились ничьей с «Крыльями Советов» (0:0) и победой над «Балтикой» (3:2).

«Ахмат» в прямом смысле борется за выживание в РПЛ и у коллектива понемногу начинает получаться. Команда выиграла три последних тура, что помогло ей подняться на 10 место с 29 баллами и заставить болельщиков немного выдохнуть. Тем не менее, клуб намерен и дальше добиваться результатов и выездной матч с одним из лидеров РПЛ его не останавливает. В прошлом туре «Ахмат» разгромил «Пари НН» (5:1), а ранее минимально одолел «Сочи» (1:0).

Информация для ставок

«Ахмат» выиграл четыре матча из десяти последних при шести поражениях

«Краснодар» проиграл лишь два матча из десяти последних во всех турнирах на своем стадионе

Три из пяти последних матчей между клубами завершились ничейными результатами

Прогноз

Команды достаточно забивают в личных встречах и в этот раз также смогут отличиться в воротах друг друга. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.82 в букмекерской конторе Лига Ставок.