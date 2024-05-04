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«Краснодар» — «Ахмат». Прогноз на матч чемпионата России (04.05.2024)

сегодня, 16:00
Краснодар

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Краснодар». Команда играет на своем стадионе и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.65. Победа «Ахмат» оценивается за 5.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.2.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.8. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.05. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.82

Форма команд

«Краснодар» сравнялся по очкам с «Зенитом» таблице РПЛ, хотя имел хорошие шансы его обойти. Теперь клубы делят первое место с 60 пунктами и опережают московское «Динамо» всего на три балла. В домашней встрече с «Ахматом», хозяева являются фаворитами, но расслабляться нельзя, ведь соперник в последних матчах показывал хорошую игру и добивался результата. Два последних поединка «Краснодара» завершились ничьей с «Крыльями Советов» (0:0) и победой над «Балтикой» (3:2).

«Ахмат» в прямом смысле борется за выживание в РПЛ и у коллектива понемногу начинает получаться. Команда выиграла три последних тура, что помогло ей подняться на 10 место с 29 баллами и заставить болельщиков немного выдохнуть. Тем не менее, клуб намерен и дальше добиваться результатов и выездной матч с одним из лидеров РПЛ его не останавливает. В прошлом туре «Ахмат» разгромил «Пари НН» (5:1), а ранее минимально одолел «Сочи» (1:0).

Информация для ставок

  • «Ахмат» выиграл четыре матча из десяти последних при шести поражениях
  • «Краснодар» проиграл лишь два матча из десяти последних во всех турнирах на своем стадионе
  • Три из пяти последних матчей между клубами завершились ничейными результатами

Прогноз

Команды достаточно забивают в личных встречах и в этот раз также смогут отличиться в воротах друг друга. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.82 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 16:22
На протяжении 6 матчей подряд Краснодар забивает Ахмату не менее одного гола. В лазарете у краснодарских "быков" пусто, а правый защитник Волков, получивший в последнем матче красную карточку и дисквалифицированный на игру с Ахматом, спокойно заменяется по позиции Олусегуном. У грозненского коллектива три игрока на травмах и по всем статьям Краснодар сейчас сильнее, если играет дома. Мусаев активизировал действия команды в атаке и мощнейшая мотивация безусловно, поможет "быкам" действовать первым номером.
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