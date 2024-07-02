«Крисиума» — «Крузейро». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (04.07.2024)

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вчера, 14:53

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Крисиума». Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.75. Победа «Крузейро» оценивается по 2.8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.05.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2 – 1.85. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2 можно по коэффициенту 1.95. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.07.

Форма команд

«Крисиума» не может обрести стабильность и это мешает команде находиться выше своей текущей позиции. Перед стартом очередного тура коллектив располагается на 13 месте с 13 баллами и от ближайшего соперника отстает на три пункта. В домашней встрече с Крузейро у хозяев определенно есть планы набрать очки, и они выйдут подтверждать их на поле. В прошлом туре «Крисиума» поделила очки с «Интернасьональ» (1:1), а ранее на выезде уступила в один мяч «Сан-Паулу» (1:2).

«Крузейро» чередует победы и поражения, однако остается в первой десятке турнирной таблицы. Коллектив сейчас занимает седьмое место с 20 очками, но любая осечка может их подвинуть вниз на 1-2 позиции, так же, как и победа поднять выше. В выездной встрече с «Криусимой», гостей устроит любой результат кроме поражения. Два последних поединка «Крузейро» завершились поражением от «Фламенго» (1:2) и домашней победой над «Атлетико Паранаэнсе» (2:1).

Информация для ставок

Восемь последних матчей «Криусимы» завершились исходом «обе забьют»

«Крузейро» выиграл два из пяти последних поединков с «Криусимой»

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Обе команды в последнее время теряют очки и в такой ситуации сложно определить потенциального победителя. Рекомендуем сделать ставку на тотал меньше 2 мячей в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.95.