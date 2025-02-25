«Кристал Пэлас» — «Астон Вилла». Прогноз на матч АПЛ (25.02.2025)

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вчера, 19:22

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «Кристал Пэлас» составляет 2.4. Поставить на «Астон Виллу» можно за 3, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.5.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.75. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.1. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.6.

Форма команд

«Кристал Пэлас» чаще стал побеждать в последних матчах и это позволило отдалиться от зоны вылета, чего и ждали болельщики. Сейчас команда из Лондона занимает 13 место с 33 баллами и хочет спокойно доиграть сезоне без нервных концовок, однако с «Астон Виллой» постарается сыграть на победу. Два последних матча «Кристал Пэлас» завершились выездной победой над «Фулхэмом» (2:0) и поражением с «Эвертоном» (1:2).

«Астон Вилла» проявила характер и выиграла поединок с «Челси» на последних минутах в прошлом туре (2:1), что определенно порадовало болельщиков. Тем не менее, команде есть куда стремиться, ведь сейчас она занимает лишь восьмое место с 42 баллами. Плотность команд высокая, поэтому гости в случае победы практически гарантированно поднимутся выше. В еще одной недавней встрече «Астон Вилла» сыграла вничью с «Ливерпулем» (2:2).

Информация для ставок

«Фулхэм» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре из пяти последних поединков «Астон Виллы» завершились исходом «обе забьют»

Четыре последних матча между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Команды довольно результативно играют между собой в личных встречах и в этот раз наверняка ничего не изменится. Рекомендуем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.