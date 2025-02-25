«Кристал Пэлас» — «Астон Вилла». Прогноз на матч АПЛ (25.02.2025)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «Кристал Пэлас» составляет 2.4. Поставить на «Астон Виллу» можно за 3, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.5.
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4 : 1
завершен
вчера, 22:30
Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.75. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.1. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.6.
Форма команд
«Кристал Пэлас» чаще стал побеждать в последних матчах и это позволило отдалиться от зоны вылета, чего и ждали болельщики. Сейчас команда из Лондона занимает 13 место с 33 баллами и хочет спокойно доиграть сезоне без нервных концовок, однако с «Астон Виллой» постарается сыграть на победу. Два последних матча «Кристал Пэлас» завершились выездной победой над «Фулхэмом» (2:0) и поражением с «Эвертоном» (1:2).
«Астон Вилла» проявила характер и выиграла поединок с «Челси» на последних минутах в прошлом туре (2:1), что определенно порадовало болельщиков. Тем не менее, команде есть куда стремиться, ведь сейчас она занимает лишь восьмое место с 42 баллами. Плотность команд высокая, поэтому гости в случае победы практически гарантированно поднимутся выше. В еще одной недавней встрече «Астон Вилла» сыграла вничью с «Ливерпулем» (2:2).
Информация для ставок
- «Фулхэм» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах
- Четыре из пяти последних поединков «Астон Виллы» завершились исходом «обе забьют»
- Четыре последних матча между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Команды довольно результативно играют между собой в личных встречах и в этот раз наверняка ничего не изменится. Рекомендуем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.