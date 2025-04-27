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«Лацио» — «Парма». Прогноз на матч Серии А (28.04.2025)

вчера, 22:26
Лацио

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам в этом противостоянии. На победу римского клуба линия букмекерской конторы Мостбет предлагает поставить по коэффициенту 1.45. Ничейный результат котируется по 4.6, а победа «Пармы» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 7.1.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle 1.46 4.63 7.20
Pari 1.45 4.60 7.30

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.73. Букмекеры не очень верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 2.1. Ставка на «обе забьют» составляет 1.92.

Форма команд

«Лацио» достойно показал себя в Лиге Европы, дойдя до четвертьфинала. В Серии А дела обстоят тоже неплохо. Команда идёт на шестом месте, заработав 59 очков, и при победе в этом матче она сможет подняться на четвертую строчку. Два последних матча «Лацио» завершились победами над «Будё-Глимт» (3:2), и над «Дженоа» (2:0).

«Парма» находится в нижней части таблицы, занимая 15 место с 31 очком. Команда опережает зону вылета на шесть баллов, а до зоны еврокубков «крестоносцам» не хватает 28 очков, которые за оставшиеся пять туров невозможно заработать. Два последних матча «Пармы» закончились ничьёй с «Фиорентиной» (0:0), и победой над «Ювентусом» (1:0).

Информация для ставок

  • «Парма» сыграла вничью пять раз из шести матчей
  • «Лацио» выиграл три встречи из пяти
  • В последней игре между командами «Парма» обыграла «Лацио»

Прогноз

Предполагаем, что команды не изменят статистике личных встреч и обе смогут отличиться в воротах друг у друга. Рекомендуем сделать ставку на исход «обе забьют» по коэффициенту 1.92 в букмекерской конторе Мостбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.28 1.36 2.13 1.76 1.68 2.28
Pari 2.10 1.75
Все комментарии
Palex
Palex ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 22:47
Глянул твой профиль и был приятно удивлен. Ты из самого любимого мной города, в котором я провел лучшие годы.
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:30
Считаю однозначно , что в этом матче Лацио возьмёт реванш - П1.
Гость
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