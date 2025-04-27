«Лацио» — «Парма». Прогноз на матч Серии А (28.04.2025)

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вчера, 22:26

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам в этом противостоянии. На победу римского клуба линия букмекерской конторы Мостбет предлагает поставить по коэффициенту 1.45. Ничейный результат котируется по 4.6, а победа «Пармы» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 7.1.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.73. Букмекеры не очень верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 2.1. Ставка на «обе забьют» составляет 1.92.

Форма команд

«Лацио» достойно показал себя в Лиге Европы, дойдя до четвертьфинала. В Серии А дела обстоят тоже неплохо. Команда идёт на шестом месте, заработав 59 очков, и при победе в этом матче она сможет подняться на четвертую строчку. Два последних матча «Лацио» завершились победами над «Будё-Глимт» (3:2), и над «Дженоа» (2:0).

«Парма» находится в нижней части таблицы, занимая 15 место с 31 очком. Команда опережает зону вылета на шесть баллов, а до зоны еврокубков «крестоносцам» не хватает 28 очков, которые за оставшиеся пять туров невозможно заработать. Два последних матча «Пармы» закончились ничьёй с «Фиорентиной» (0:0), и победой над «Ювентусом» (1:0).

Информация для ставок

«Парма» сыграла вничью пять раз из шести матчей

«Лацио» выиграл три встречи из пяти

В последней игре между командами «Парма» обыграла «Лацио»

Прогноз

Предполагаем, что команды не изменят статистике личных встреч и обе смогут отличиться в воротах друг у друга. Рекомендуем сделать ставку на исход «обе забьют» по коэффициенту 1.92 в букмекерской конторе Мостбет.