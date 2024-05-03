«Лутон Таун» — «Эвертон». Прогноз на матч АПЛ (03.05.2024)

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сегодня, 10:09

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Эвертон». Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.6. Победа «Лутон Тауна» оценивается по 2.65, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.8.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.68. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.2. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.55.

Форма команд

«Лутон Таун» набрал всего три очка в пяти последних турах АПЛ и все еще остается в зоне вылета. Команда идет на 18 месте с 25 баллами и отстает от «Ноттингем Форест» всего на один пункт. Коллектив рискует сразу через год после повышения в классе вновь вернуться в Чемпионшип, особенно если не добудет победу в предстоящей игре с «Эвертоном». Два последних поединка «Лутон Тауна» завершились поражениями от «Вулверхэмптона» (1:2) и «Брентфорда» (1:5).

«Эвертон» собрался с силами в самое нужное время, а 12 набранных очков позволили «ирискам» сохранить место в АПЛ . На данный момент команда занимает 15 место с 36 баллами и может расслабиться, так как за три тура не сможет опуститься в зону вылета. В игре с «Лутон Таун», гости не собираются дарить очки оппоненту. В прошлом туре «Эвертон» переиграл «Брентфорд» (1:0), а ранее в дерби оказался сильнее «Ливерпуля» (2:0).

Информация для ставок

Четыре последних матча «Лутон Таун» завершились исходом «обе забьют»

«Эвертон» не может выиграть на выезде уже девять поединков подряд

«Лутон Таун» выиграл два последних поединка у «Эвертона»

Пять из восьми последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Предполагаем, что хозяева более мотивированы на победу, а «Эвертон» имеет проблемы с выездными матчами. Рекомендуем сделать ставку, на то, что в этой встрече «Лутон Таун» заберет три очка по коэффициенту 2.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.