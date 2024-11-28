«Манчестер Юнайтед» — «Буде/Глимт». Прогноз на матч Лиги Европы (28.11.2024)

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28 ноября 2024, 20:12

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев поля. Коэффициент на победу «Манчестер Юнайтед» составляет 1.21. Поставить на «Буде/Глимт» можно по 14, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 7.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.62. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 2.3. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.02.

Форма команд

«Манчестер Юнайтед» очень слабо играет в нынешнем розыгрыше Лиги Европы и на данный момент занимает лишь 15 место с семью баллами. Коллектив отстает на один пункт от нынешнего соперника и в случае победы гарантированно поднимется выше по турнирной таблице. Два последних матча «Манчестер Юнайтед» завершились ничьей с «Ипсвич» (1:1) и крупной победой над «Лестером» (3:0).

«Буде/Глимт» имеет походу ситуацию, как у «красных дьяволов», но имеет на один набранный пункт больше, что позволяет клубу занимать 12 место. Команда очень хочет как минимум не проиграть на легендарном стадионе соперника, ну а победа и вовсе будет считаться неожиданностью, Два последних матча «Буде/Глимт» завершились выездной победой над Одд (2:0) и ничьей с «Фредрикстад» (2:2).

Информация для ставок

«Манчестер Юнайтед» выиграл четыре из десяти последних матчей во всех турах

Буде/Глимт проиграл лишь два поединка из десяти последних матчей

Четыре последних матча между клубами завершились победами «красных дьяволов»

Прогноз

«Манчестер Юнайтед является большим фаворитом и наверняка сможет добыть важнейшие три пункта, которые позволят обойти конкурента в борьбе за боле высокие места. Рекомендуем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.21 в букмекерской конторе Лига Ставок.