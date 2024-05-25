«Милан» — «Салернитана». Прогноз на матч Серии А (25.05.2024)

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вчера, 01:51

Ставки букмекеров

«Милан» является фаворитом в данной встрече. Поставить на победу гостей в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 1.17. В то время на победу гостей коэффициент составляет 15. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по 9.

Букмекеры верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 3.5 мячей стоит всего 1.67. Поставить на низовой матч (ТМ 3.5) можно по коэффициенту 2.2. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Милан» совсем расслабился в последнее время, но свое второе место не потеряет. Команда могла бы бороться за чемпионство, однако «Интер» слишком хорош в нынешнем сезоне. «Россонери» имеют в активе 74 балла и опережают ближайшего соперника на шесть пунктов. В матче с «Салернитаной» хозяева постараются красиво завершить сезон красивой победой. В прошлом туре «Милан» уступил на выезде «Торино» (1:3), а ранее разгромил «Кальяри» (5:1).

«Салернитана» уже давно вылетела из Серии А, поэтому несколько последних туров просто доигрывает и ждет межсезонья, чтобы готовиться к выступлениям в Серии В. Коллектив закономерно идет на последнем месте с 16 баллами и отставанием в 13 пунктов. В выездной игре с «Миланом» любой результат для гостей кроме поражения можно будет считать успехом. Два последних матча «Салернитаны» завершились поражением от «Вероны» (1:2) и ничьей с «Ювентусом» (1:1).

Информация для ставок

«Милан» выиграл три из десяти последних поединков во всех турнирах

«Салернитана» проиграла семь из десяти последних выездных матчей

Три из пяти последних встреч команд завершились ничейным результатом

Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

На данный момент «Милан» в любом состоянии должен обыгрывать аутсайдера и на мажорной ноте заканчивать чемпионат. Предлагаем поверить в победу хозяев с форой (-2) по коэффициенту 1.67 в букмекерской конторе Лига Ставок.