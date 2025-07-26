«Мирассол» — «Витория». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (27.07.2025)

Ставки букмекеров
Фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Пари по коэффициенту 1.8. В случае победы «Витории», зайдет коэффициент 5. Ничью можно выбрать за 3.35.
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1 : 1
завершен
сегодня, 00:30
Также в линии букмекеры предлагают 1.85 за ТБ 2 и ТМ 2 по 1.95. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.3.
Форма команд
«Мирассол» на данный момент занимает седьмое место в турнирной таблице, что позволяет команде выйти в групповой этап Южноамериканского кубка. У клуба 24 очка, и чтобы попасть в топ-6, ему необходимо всего один балл. Два последних матча «Мирассола» завершились победами над «Сантосом» (3:0), и «Сеарой» (2:0).
«Витория» располагается ниже своего соперника. Команда занимает 15 место, рядом с зоной вылета. У команды заработано 16 очков. От зоны вылета его отделяют два балла. Два последних матча «Витории» завершились победой над «Брагантино» (1:0), и ничейным счётом с «Спорт Ресифи» (2:2).
Информация для ставок
- «Мирассол» не проигрывает на протяжении семи встреч
- «Витория» победила всего раз из пяти матчей
- Пять выездных игр «Витории» не завершились победой
Прогноз
Команды играют на разных уровнях, предлагаем сделать ставку на победу «Мирассола» в букмекерской конторе Пари по коэффициенту 1.8.