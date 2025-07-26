«Мирассол» — «Витория». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (27.07.2025)

1753556813

вчера, 22:06

Ставки букмекеров

Фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Пари по коэффициенту 1.8. В случае победы «Витории», зайдет коэффициент 5. Ничью можно выбрать за 3.35.

Также в линии букмекеры предлагают 1.85 за ТБ 2 и ТМ 2 по 1.95. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.3.

Форма команд

«Мирассол» на данный момент занимает седьмое место в турнирной таблице, что позволяет команде выйти в групповой этап Южноамериканского кубка. У клуба 24 очка, и чтобы попасть в топ-6, ему необходимо всего один балл. Два последних матча «Мирассола» завершились победами над «Сантосом» (3:0), и «Сеарой» (2:0).

«Витория» располагается ниже своего соперника. Команда занимает 15 место, рядом с зоной вылета. У команды заработано 16 очков. От зоны вылета его отделяют два балла. Два последних матча «Витории» завершились победой над «Брагантино» (1:0), и ничейным счётом с «Спорт Ресифи» (2:2).

Информация для ставок

«Мирассол» не проигрывает на протяжении семи встреч

«Витория» победила всего раз из пяти матчей

Пять выездных игр «Витории» не завершились победой

Прогноз

Команды играют на разных уровнях, предлагаем сделать ставку на победу «Мирассола» в букмекерской конторе Пари по коэффициенту 1.8.