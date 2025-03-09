«Ницца» — «Лион». Прогноз на матч Лиги 1 (9.03.2025)

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сегодня, 17:28

Ставки букмекеров

Небольшое преимущество букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Пари по коэффициенту 2.12. В случае победы «Лиона», зайдет коэффициент 3.5. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.55

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.65 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.25. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.58.

Форма команд

«Ницца» выиграла уже несколько матчей подряд и имеет большие амбиции побороться за медали в Лиге 1. На данный момент команда занимает третье место с 46 баллами и на три пункта отстает от «Марселя». Чтобы как минимум не отстать от прямого конкурента, нужно обыгрывать «Лион», который также неплох в последних поединках. Два последних матча «Ниццы» завершились победой на выезде над «Сент-Этьеном» (3:1) и домашним успехом с «Монпелье» (2:0).

«Лион» менее успешно играл в этом сезоне и перед стартом очередного поединка и идет на шестом месте. Клуб набрал 39 очков и отстает от «Ниццы» на семь пунктов. Кроме того «Лион» неплохо играет в Лиге Европы и за счет выездной победы над ФКСБ имеет отличные шансы на место в четвертьфинале. В еще одном недавнем поединке «Лион» оказался сильнее «Бреста» на своем поле (2:1).

Информация для ставок

Четыре последних матча «Лиона» завершились тоталом больше 3.5 мячей

«Ницца» одержала четыре победы подряд в чемпионате Франции

«Лион» выиграл дев последние встречи с «Ниццей»

Прогноз

«Ницца» играет на своем поле и уверена, что сможет одержать победу и улучшить статистику в играх с «Лионом». Предлагаем также поверить в хозяев и сделать на них ставку в букмекерской конторе Пари по коэффициенту 2.12.