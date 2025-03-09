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«Ницца» — «Лион». Прогноз на матч Лиги 1 (9.03.2025)

сегодня, 17:28
Лион

Ставки букмекеров

Небольшое преимущество букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Пари по коэффициенту 2.12. В случае победы «Лиона», зайдет коэффициент 3.5. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.55

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.063.703.65
Pari 2.10 3.60 3.55
Мелбет 2.08 3.65 3.60

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.65 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.25. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.58.

Форма команд

«Ницца» выиграла уже несколько матчей подряд и имеет большие амбиции побороться за медали в Лиге 1. На данный момент команда занимает третье место с 46 баллами и на три пункта отстает от «Марселя». Чтобы как минимум не отстать от прямого конкурента, нужно обыгрывать «Лион», который также неплох в последних поединках. Два последних матча «Ниццы» завершились победой на выезде над «Сент-Этьеном» (3:1) и домашним успехом с «Монпелье» (2:0).

«Лион» менее успешно играл в этом сезоне и перед стартом очередного поединка и идет на шестом месте. Клуб набрал 39 очков и отстает от «Ниццы» на семь пунктов. Кроме того «Лион» неплохо играет в Лиге Европы и за счет выездной победы над ФКСБ имеет отличные шансы на место в четвертьфинале. В еще одном недавнем поединке «Лион» оказался сильнее «Бреста» на своем поле (2:1).

Информация для ставок

  • Четыре последних матча «Лиона» завершились тоталом больше 3.5 мячей
  • «Ницца» одержала четыре победы подряд в чемпионате Франции
  • «Лион» выиграл дев последние встречи с «Ниццей»

Прогноз

«Ницца» играет на своем поле и уверена, что сможет одержать победу и улучшить статистику в играх с «Лионом». Предлагаем также поверить в хозяев и сделать на них ставку в букмекерской конторе Пари по коэффициенту 2.12.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.79 1.29 2.31 1.68 1.83 2.08
Pari 2.25 1.65
Мелбет 3.70 1.29 2.27 1.66 1.80 2.06
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 17:45
Хозяева на свой гол точно наиграют ИТБ1 (0,5)
Гость
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