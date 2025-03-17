Нидерланды – Испания. Прогноз на матч Лиги Наций (20.03.2025)

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сегодня, 16:42

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое предпочтение в этом поединке чемпиону Европы. На победу сборной Испании принимают ставки по коэффициенту 2.5 в букмекерской конторе Лига Ставок. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.35, а победа Нидерландов сборной принесет игрокам хороший выигрыш по коэффициенту 2.95.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2.02. Если игроку кажется, что голов будет меньше, есть ставка ТМ 2.5 по коэффициенту 1.85. Ставка на «обе забьют» составляет 1.77.

Форма команд

Сборная Нидерландов заняла лишь второе место в своей группе и уступила Германии аж пять очков. Теперь коллективу предстоит встретиться с мощной и молодой Испанией, чтобы побороться за выход в полуфинал Лиги Наций. Хозяевам важно на своем поле добиваться результата, чтобы более уверенно себя чувствовать себя уверенно в ответной встрече.

Сборная Испании спокойно прошла групповой раунд и набрал 16 очков из 18 возможных. Теперь чемпион Европы сыграет в 1/4 финала с Нидерландами и постарается добиться преимущества уже в первом матче, поймав соперника на ошибках. Тем не менее, даже ничья не станет поводом для беспокойства, ведь ответная игра пройдет на домашнем стадионе.

Информация для ставок

Три из пяти последних матчей Нидерландов завершились ничьими

Испания выиграла семь из десяти последних матчей на выезде во всех турнирах

Испания проиграла из пяти последних встреч с Нидерландами

Четыре из пяти последних поединков между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Нидерланды являются очень неприятным соперником для Испании, поэтому вполне можно поверить в домашнюю победу андердога в этой паре. Рекомендуем сделать ставку на победу Нидерландов по коэффициенту 2.95 в букмекерской конторе Лига Ставок.