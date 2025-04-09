Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«ПСЖ» – «Астон Вилла». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (9.04.2025)

сегодня, 20:08
ПСЖ

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают минимальное предпочтение в этом матче парижскому гранду. На победу «ПСЖ» можно поставить по коэффициенту 1.53, а на успех «Ливерпуля» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 6.3. Ничейный результат для любого игрока будет стоить 4.7.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pari 1.52 4.70 6.47

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 3 по коэффициенту 1.82. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагают ТМ 3 по 1.98. Ставка на «обе забьют» составляет 1.67.

Форма команд

«ПСЖ» уже стал чемпионом Франции досрочно и теперь будет биться за победу в Лиге чемпионов. Команда прошла «Ливерпуль» в прошлом раунде, во что немногие верили, а теперь обязана настроиться на «Астон Виллу» и не думать, что этот соперник будет легче. Победа на своем поле даст парижскому клубу преимущество в ответной встрече и увеличит шансы на проход дальше. Два последних матча «ПСЖ» завершились победами в кубке Франции над «Дюнкерком» (4:2) и в Лиге 1 над «Анже» (1:0).

«Астон Вилла» проводит один из лучших сезонов, хоть и идет ниже в АПЛ, чем в прошлом году. Кроме чемпионата, коллектив до сих пор участвует в кубке ФА и Лиге чемпионов и для всех турнирной нужно находить силы и свежесть. Матч с «ПСЖ» будет сложным, поэтому гости постараются как минимум не проиграть или не пропустить слишком много. В недавней игре «Астон Вилла» крупно обыграла «Брайтон» (3:0), а затем оказалась сильнее и «Ноттингем Форест» (2:1).

Информация для ставок

  • «ПСЖ» выиграл девять из десяти поединков во всех турнирах
  • «Астон Вилла» забивала в восьми из десяти последних матчах на выезде
  • Шесть из десяти последних домашних матчей «ПСЖ» завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«ПСЖ» играет на своем поле и максимально мотивирован на эту встречу. Предполагаем, что хозяева смогут одержать победу в 1-2 мяча, а сделать на них ставку можно по коэффициенту 1.53 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pari 2.40 1.60
Все комментарии
92h2mt4a2kxx
92h2mt4a2kxx
сегодня в 21:04
Несмотря на статус фаворита, ПСЖ должен быть осторожен, чтобы не недооценить соперника. «Астон Вилла», несмотря на меньший рейтинг, демонстрирует хорошую форму и умение играть на выезде.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 