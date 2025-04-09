«ПСЖ» – «Астон Вилла». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (9.04.2025)

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сегодня, 20:08

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают минимальное предпочтение в этом матче парижскому гранду. На победу « ПСЖ » можно поставить по коэффициенту 1.53, а на успех «Ливерпуля» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 6.3. Ничейный результат для любого игрока будет стоить 4.7.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 3 по коэффициенту 1.82. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагают ТМ 3 по 1.98. Ставка на «обе забьют» составляет 1.67.

Форма команд

« ПСЖ » уже стал чемпионом Франции досрочно и теперь будет биться за победу в Лиге чемпионов. Команда прошла «Ливерпуль» в прошлом раунде, во что немногие верили, а теперь обязана настроиться на «Астон Виллу» и не думать, что этот соперник будет легче. Победа на своем поле даст парижскому клубу преимущество в ответной встрече и увеличит шансы на проход дальше. Два последних матча « ПСЖ » завершились победами в кубке Франции над «Дюнкерком» (4:2) и в Лиге 1 над «Анже» (1:0).

«Астон Вилла» проводит один из лучших сезонов, хоть и идет ниже в АПЛ , чем в прошлом году. Кроме чемпионата, коллектив до сих пор участвует в кубке ФА и Лиге чемпионов и для всех турнирной нужно находить силы и свежесть. Матч с « ПСЖ » будет сложным, поэтому гости постараются как минимум не проиграть или не пропустить слишком много. В недавней игре «Астон Вилла» крупно обыграла «Брайтон» (3:0), а затем оказалась сильнее и «Ноттингем Форест» (2:1).

Информация для ставок

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» выиграл девять из десяти поединков во всех турнирах «Астон Вилла» забивала в восьми из десяти последних матчах на выезде

Шесть из десяти последних домашних матчей « ПСЖ » завершились исходом «обе забьют»

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