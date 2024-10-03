«Порту» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч Лиги Европы (3.10.2024)

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вчера, 19:28

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Порту». Команда играет на своем стадионе, и поставить на их победу можно по коэффициенту 2.35. Победа «Манчестер Юнайтед» оценивается по 3.05, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.65.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.7. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.15. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.57.

Форма команд

«Порту» вопреки ожиданиям многих экспертов и болельщиков провалил первый тур и проиграл на выезде «Буде/Глимт» (2:3). Теперь «драконов» ждет «Манчестер Юнайтед», однако соперник сейчас находится не в лучшей форме. Хозяева обязаны побеждать и набирать первые баллы, что поможет обойти «красных дьяволов» на два пункта. Два последних матча «Порту» завершились разгромом «Ароки» (4:0) и победой над «Виторией Гимарайнш» (3:0).

«Манчестер Юнайтед» не смог на своем поле выиграть матч первого тура Лиги Европы, но и в АПЛ команда имеет большие проблемы. Коллектив располагается лишь на 13 месте с семью баллами и отстает от зоны еврокубков на шесть пунктов. В прошлом туре чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» на своем поле проиграл «Тоттенхэму» (0:3), а ранее не смог на выезде обыграть «Кристал Пэлас» (0:0).

Информация для ставок

«Порту» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Манчестер Юнайтед» проиграл пять из семи последних матчей на выезде

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Порту» играет мощно на своем стадионе и наверняка сможет создать много проблем нынешнему «Манчестер Юнайтед». Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 2.35 в букмекерской конторе Лига Ставок.