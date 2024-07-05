Португалия – Франция. Прогноз на матч чемпионат Европы (05.07.2024)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что безоговорочным фаворитом в этом матче являются французы. Сделать ставку на победу «трехцветных» можно по коэффициенту 2.45, а выбрать победителем Португалию предлагают за 3.5. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.
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0 : 1
3 : 5 по пенальти
вчера, 22:00
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2 – 1.8. Сделать ставку на тотал меньше 2 можно по коэффициенту 2. На вариант «обе забьют» можно поставить по коэффициенту 1.97.
Форма команд
Португалия могла и не дойти до этой стадии турнира, если бы команда уступила в прошлой стадии в серии пенальти со Словенией. Тем не менее, команда в 1/4, вместе с Роналду, который заявил, что этот ЧЕ станет для него последним. Букмекеры больше верят во Францию, хотя разрыв небольшой и португальцы явно не против повторить поединок финала в 2016 году. Два последних матча Португалии завершились победой в серии пенальти над Словенией (1:0) и поражением в группе от Грузии (0:2).
Сборная Франции имеет большие проблемы с реализацией, ведь все ее мячи состоят из пенальти и автоголов. Тем не менее, коллектив должно «прорвать» и болельщики надеются, что это случится именно в матче с Португалией, как с одним из сильнейших возможных соперников на турнире. В прошлой игре 1/8 финала Франция обыграла минимально Бельгию (1:0), а ранее поделила очки с Польшей в групповом турнире (1:1).
Информация для ставок
- Три из пяти последних поединков Франции завершились вничью
- Португалия выиграла семь из десяти последних матчей во всех турнирах
- Четыре из пяти последних встреч между сборными завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Обе команды не готовы рисковать и будут искать свои шансы у ворот соперника без больших затрат сил. Рекомендуем сделать ставку на тотал меньше 2 по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Лига Ставок.