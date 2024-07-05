Португалия – Франция. Прогноз на матч чемпионат Европы (05.07.2024)

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вчера, 18:19

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что безоговорочным фаворитом в этом матче являются французы. Сделать ставку на победу «трехцветных» можно по коэффициенту 2.45, а выбрать победителем Португалию предлагают за 3.5. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2 – 1.8. Сделать ставку на тотал меньше 2 можно по коэффициенту 2. На вариант «обе забьют» можно поставить по коэффициенту 1.97.

Форма команд

Португалия могла и не дойти до этой стадии турнира, если бы команда уступила в прошлой стадии в серии пенальти со Словенией. Тем не менее, команда в 1/4, вместе с Роналду, который заявил, что этот ЧЕ станет для него последним. Букмекеры больше верят во Францию, хотя разрыв небольшой и португальцы явно не против повторить поединок финала в 2016 году. Два последних матча Португалии завершились победой в серии пенальти над Словенией (1:0) и поражением в группе от Грузии (0:2).

Сборная Франции имеет большие проблемы с реализацией, ведь все ее мячи состоят из пенальти и автоголов. Тем не менее, коллектив должно «прорвать» и болельщики надеются, что это случится именно в матче с Португалией, как с одним из сильнейших возможных соперников на турнире. В прошлой игре 1/8 финала Франция обыграла минимально Бельгию (1:0), а ранее поделила очки с Польшей в групповом турнире (1:1).

Информация для ставок

Три из пяти последних поединков Франции завершились вничью

Португалия выиграла семь из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре из пяти последних встреч между сборными завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Обе команды не готовы рисковать и будут искать свои шансы у ворот соперника без больших затрат сил. Рекомендуем сделать ставку на тотал меньше 2 по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Лига Ставок.