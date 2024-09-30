«Зальцбург» — «Брест». Прогноз на матч Лиги чемпионов (1.10.2024)

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вчера, 23:19

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры минимальным фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «Зальцбурга» составляет 1.77. Поставить на «Брест» можно по 4.4, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.9

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.75. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.1. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.75.

Форма команд

«Зальцбург» недоволен первым туром, в котором не смог набрать очков и теперь очень рассчитывает на предстоящий поединок. Несмотря на то, что хозяевам будет противостоять новичок Лиги чемпионов, отнестись к нему необходимо серьезно, найти слабые стороны и использовать это во время поединка. Два последних матча «Зальцбурга» завершились победой над «Аустрией» (2:0), а ранее разгромил на выезде «Винер Виктория» (4:0).

«Брест» плохо играет на выезде в чемпионате Франции и в Лиге чемпионов у коллектива тоже наверняка могут быть проблемы. Команда уже набрала три очка в первом туре и постарается как минимум не проиграть в Австрии, но сделать это будет непросто. В прошлом туре Лиги 1 «Брест» крупно проиграл на выезде «Осеру» (0:3), а ранее на своем стадионе оказался сильнее «Тулузы» (2:0).

Информация для ставок

Шесть из восьми последних матчей «Зальцбурга» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Брест» проиграл пять из десяти выездных матчей за последнее время

Австрийский клуб выиграл восемь из десяти последних поединков на своем поле

Прогноз

«Зальцбург» будет наверняка иметь преимущество в этом поединке и сможет забить несколько мячей «Бресту», который на выезде играет достаточно слабо. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.77 в букмекерской конторе Лига Ставок.