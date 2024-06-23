Шотландия – Венгрия. Прогноз на матч чемпионата Европы (23.06.2024)

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вчера, 07:03

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают минимальное предпочтение Венгрии, и предлагают коэффициент на их победу – 2.55. На успешный результат для шотландцев можно поставить по 2.65. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.9.

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.77. На ТМ 2 коэффициент немного больше и достигает 2.07. Сделать ставку на «обе забьют» можно за 1.63

Форма команд

Сборная Шотландии оставляет за собой шансы пройти дальше, однако для того команде нужно побеждать Венгрию. Это позволит набрать четыре очка, с которыми выход в плей-офф наверняка можно будет выйти даже с третьего места. Команде нужно выдать один из лучших матчей, ведь обозленные венгры также хотят набрать первые очки на турнире. Два последних поединка для Шотландии завершились ничьей со Швейцарией (1:1) и поражением от Германии (1:5).

Венгрия выиграла группу квалификации, но не смогла набрать за два тура ни единого балла. Теперь коллективу остается стараться крупно победить в третьем туре Шотландию и верить, что он сможет попасть в четыре из шести лучших третьих мест, что будет сделать непросто с разницей в -4 мяча на данный момент. В прошлом туре Венгрия уступила Германии (0:2), а ранее не смогла отобрать очки у Швейцарии (1:3).

Информация для ставок

Сборная Венгрии уступила лишь один матч из десяти последних на выезде

Шотландия проиграла шесть встреч из десяти последних во всех турнирах

В двух последних личных поединках, хотя бы одна из сборных не смогла отличиться забитым мячом

Прогноз

Исходя из статистики личных встреч, ждать большого количества голов и моментов явно н стоит. Предлагаем поверить в низовой футбол и сделать ставку на ТМ 2.5 по коэффициенту 2.07 в букмекерской конторе Лига Ставок.