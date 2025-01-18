«Штутгарт» — «Фрайбург». Прогноз на матч Бундеслиги (18.01.2025)

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сегодня, 00:10

Ставки букмекеров

Букмекеры считают хозяев фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 1.65 в букмекерской конторе Мостбет. Те, кто верит в победу «Фрайбурга», могут поставить по коэффициенту 4.7. Коэффициент на ничью составляет 4.5.

Тотал больше 3 мячей предлагают взять по 1.78, в то время как низовой исход оценивается по 2.03 «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.57.

Форма команд

«Штутгарт» проиграл лишь один раз за последнее время, и игра команды становится вся красивее и результативнее. Коллектив на данный момент идет на пятом месте с 29 баллами и отстает от ближайшего соперника на один пункт. В случае победы над не самым стабильным сейчас «Фрайбургом» у хозяев будет шанс подняться выше по таблице. Два последних матча «Штутгарта» завершились победой над «РБ Лейпциг» (2:1) и успехом на выезде с «Аугсбургом»

«Фрайбург» чередует победы и поражения в чемпионате, что не дает клубу быть гораздо выше, чем нынешнее восьмое место. Клуб набрал 27 баллов и отстает от «Штутгарта» на два пункта. Таким образом победа на выезде позволит обойти прямого конкурента в таблице и добавить уверенности в своих силах. Два последних матча «Фрайбурга» завершились поражением от «Айнтрахта» (1:4) и победой с «Хольштайн» (3:2).

Информация для ставок

«Штутгарт» выиграл шесть матчей из десяти последних во всех турнирах

«Фрайбург» проиграл четыре из пяти последних матчей на выезде

Команды обменялись двумя победами между собой в четырех последних личных встречах

Прогноз

Исходя из статистики, предполагаем, что команды смогут как минимум по одному разу отличиться в воротах соперника. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.57 в букмекерской конторе Лига Мостбет.