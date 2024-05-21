«Велес» Сарсфилд — «Ньюэллс Олд Бойз». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (22.05.2024)

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вчера, 18:30

Ставки букмекеров

Небольшое преимущество букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.1. В случае победы гостей зайдет коэффициент 4.1. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 2.05 за ТБ 2 и ТМ 2 по 1.77. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.35.

Форма команд

«Велес Сарсфилд» начал первый тур с поражения и уже в самом начале сезона может задержаться на дне турнирной таблицы, если продолжит терять очки в стартовых турах. Команда занимает предпоследнее место и в домашней встрече обязан набирать баллы с «Ньюэллс Олд Бойз», хотя соперник достаточно силен. В двух последних матчах «Велес» Сарсфилд проиграл на выезде «Химнасии» (1:3), а ранее в серии пенальти уступил «Эстудиантесу» (1:2) в рамках кубка Лиги.

«Ньюэллс Олд Бойз» напротив начал свой пусть в Суперлиге Аргентины с победного результата и хочет закрепиться на лидерских позициях с самого начала. Поединок с «Велес» Сарсфилд на выезде является отличной возможностью для гостей улучшить свои позиции за счет неуверенного соперника. Тем не менее, ничейный результат также не станет провалом. В прошлой игре «Ньюэллс Олд Бойз» на выезде обыграл «Депортиво Риестра» (1:0), а ранее переиграл на своем поле «Платенсе» (2:0).

Информация для ставок

«Велес» Сарсфилд выиграл шесть из десяти последних поединков во всех турнирах

Шесть последних выездных матчей «Ньюэллс Олд Бойз» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Велес» выиграл три из пяти последних матчей у своего соперника при двух поражениях

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 1.5 мячей

Прогноз

Команды в личных встречах очень мало забивают и в такой ситуации логично было бы поставить на подобный исход. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2 мячей по коэффициенту 1.77 в букмекерской конторе Лига Ставок.