Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Велес» Сарсфилд — «Ньюэллс Олд Бойз». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (22.05.2024)

вчера, 18:30
Велес Сарсфилд

Ставки букмекеров

Небольшое преимущество букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.1. В случае победы гостей зайдет коэффициент 4.1. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 2.05 за ТБ 2 и ТМ 2 по 1.77. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.35.

Форма команд

«Велес Сарсфилд» начал первый тур с поражения и уже в самом начале сезона может задержаться на дне турнирной таблицы, если продолжит терять очки в стартовых турах. Команда занимает предпоследнее место и в домашней встрече обязан набирать баллы с «Ньюэллс Олд Бойз», хотя соперник достаточно силен. В двух последних матчах «Велес» Сарсфилд проиграл на выезде «Химнасии» (1:3), а ранее в серии пенальти уступил «Эстудиантесу» (1:2) в рамках кубка Лиги.

«Ньюэллс Олд Бойз» напротив начал свой пусть в Суперлиге Аргентины с победного результата и хочет закрепиться на лидерских позициях с самого начала. Поединок с «Велес» Сарсфилд на выезде является отличной возможностью для гостей улучшить свои позиции за счет неуверенного соперника. Тем не менее, ничейный результат также не станет провалом. В прошлой игре «Ньюэллс Олд Бойз» на выезде обыграл «Депортиво Риестра» (1:0), а ранее переиграл на своем поле «Платенсе» (2:0).

Информация для ставок

  • «Велес» Сарсфилд выиграл шесть из десяти последних поединков во всех турнирах
  • Шесть последних выездных матчей «Ньюэллс Олд Бойз» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • «Велес» выиграл три из пяти последних матчей у своего соперника при двух поражениях
  • Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 1.5 мячей

Прогноз

Команды в личных встречах очень мало забивают и в такой ситуации логично было бы поставить на подобный исход. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2 мячей по коэффициенту 1.77 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:07
Ну , что ж согласимся со статистикой очных встреч - ТМ(2).
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 