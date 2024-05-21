«Велес» Сарсфилд — «Ньюэллс Олд Бойз». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (22.05.2024)

Ставки букмекеров
Небольшое преимущество букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.1. В случае победы гостей зайдет коэффициент 4.1. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.
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1 : 0
завершен
сегодня, 02:00
Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 2.05 за ТБ 2 и ТМ 2 по 1.77. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.35.
Форма команд
«Велес Сарсфилд» начал первый тур с поражения и уже в самом начале сезона может задержаться на дне турнирной таблицы, если продолжит терять очки в стартовых турах. Команда занимает предпоследнее место и в домашней встрече обязан набирать баллы с «Ньюэллс Олд Бойз», хотя соперник достаточно силен. В двух последних матчах «Велес» Сарсфилд проиграл на выезде «Химнасии» (1:3), а ранее в серии пенальти уступил «Эстудиантесу» (1:2) в рамках кубка Лиги.
«Ньюэллс Олд Бойз» напротив начал свой пусть в Суперлиге Аргентины с победного результата и хочет закрепиться на лидерских позициях с самого начала. Поединок с «Велес» Сарсфилд на выезде является отличной возможностью для гостей улучшить свои позиции за счет неуверенного соперника. Тем не менее, ничейный результат также не станет провалом. В прошлой игре «Ньюэллс Олд Бойз» на выезде обыграл «Депортиво Риестра» (1:0), а ранее переиграл на своем поле «Платенсе» (2:0).
Информация для ставок
- «Велес» Сарсфилд выиграл шесть из десяти последних поединков во всех турнирах
- Шесть последних выездных матчей «Ньюэллс Олд Бойз» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Велес» выиграл три из пяти последних матчей у своего соперника при двух поражениях
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 1.5 мячей
Прогноз
Команды в личных встречах очень мало забивают и в такой ситуации логично было бы поставить на подобный исход. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2 мячей по коэффициенту 1.77 в букмекерской конторе Лига Ставок.