«Венеция» — «Милан». Прогноз на матч Серии А (27.04.2025)

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вчера, 16:31

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Милана» линия букмекерской конторы Пари предлагает поставить по коэффициенту 1.7. Ничейный результат котируется по коэффициенту 4.1, а победа «Венеции» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 4.9.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.75. Букмекеры верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 2.1. Ставка на «обе забьют» составляет 1.75.

Форма команд

У «Венеции» дела обстоят не очень хорошо, она находится в зоне вылета в Серию В. Команда занимает 18 место, с 25 очками, и чтобы выбраться из «красной» зоны нужно всего два балла. Два последних матча «Венеции» закончились домашней победой над «Монца» (1:0) и ничьёй на выезде с «Эмполи» (2:2)

«Милан» показал отличные результаты в Кубке Италии. Он обыграл лидера сезона «Интер» (4:1) в полуфинале, а в финале встретиться с «Болоньей». В Серии А дела обстоят не так красочно, команда занимает девятую строчку таблицы, имея 51 очко. До зоны еврокубков не хватает 9 очков. Два последних матча в итальянском чемпионате закончились победой над «Удинезе» (4:0), и поражением от «Аталанты» (0:1).

Информация для ставок

Из десяти прошедших матчей «Венеция» одержала одну победу

«Милан» проиграл всего одну игру за последние пять игр

В пяти матчах «Милана» было забито 14 мячей

Прогноз

Предполагаем, что обе команды смогут минимум по одному разу отличиться забитыми мячами. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Пари.