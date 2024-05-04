«Вердер» — «Боруссия» М. Прогноз на матч Бундеслиги (04.05.2024)

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сегодня, 10:36

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Вердер». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.3. Победа «Боруссии» М оценивается по 3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.75.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.6. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.35. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.5.

Форма команд

«Вердер» после целого ряда неудач смог добиться двух побед в Бундеслиге и отдалиться от зоны вылета перед заключительными турами. Команда из Бремена занимает 11 место с 37 баллами и отстает от «Хайденхайма» по дополнительным показателям. В предстоящей игре с «Боруссией» М хозяева постараются добиться еще одной победы на радость болельщикам. В прошлой игре «Вердер» обыграл на выезде «Аугсбург» (3:0), а ранее переиграл «Штутгарт» (2:1).

Только один матч «Боруссия» М выиграла из пяти последних встреч в чемпионате Германии и в следующем сезоне будет искать свою стабильность, которая была потеряна уже несколько лет назад. На данный момент коллектив располагается на 13 месте с 32 пунктами и обязана набирать очки, чтобы обезопасить себя от зоны вылета. В двух последних поединках «Боруссия» М сыграла вничью с «Унион» (0:0) и проиграла «Хоффенхайму» (3:4).

Информация для ставок

«Боруссия» М выиграла лишь два матча из десяти последних встреч

«Вердер» выиграл три домашних поединка из десяти последних на своем поле

«Боруссия» М не может выиграть уже четыре поединка подряд у «Вердера»

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 3.5 мячей

Прогноз

Предполагаем, что матч будет результативным, исходя из статистики личных встреч команд. Рекомендуем сделать ставку на тотал больше 3 мячей по коэффициенту 1.92 в букмекерской конторе Лига Ставок.