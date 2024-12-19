«Витория Гимарайнш» — «Фиорентина». Прогноз на матч финала Лиги Конференций (19.12.2024)

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19 декабря 2024, 11:44

Ставки букмекеров

Небольшим фаворитом этого поединка является «Фиорентина». На победу итальянского клуба можно поставить по коэффициенту 2.25. Поверить в успех португальского клуба можно в букмекерской конторе Лига Ставок предлагают по коэффициенту 3.55, а ничейный исход будет стоить 3.25.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.8, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.03. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно за 1.62.

Форма команд

«Витория Гимарайнш» вместе с «Фиорентиной» идут в группе лидеров Лиги конференций и на данный момент занимает второе место с 13 баллами, опережая соперника из Флоренции на один пункт. Хозяева очень хотят победить и как минимум сохранить свою позицию, убрав опасного конкурента на место в топ-8 по итогам турнирной таблицы. Два последних матча «Витории Гимарайнш» закончились ничьей с «Риу Аве» (2:2) и разгромом в Лиге конференций «Санкт-Галлена» (4:1).

«Фиорентина» проводит очень сильный сезон и на данный момент занимает третье место с 12 баллами в Лиге конференций. Кроме того, коллектив из Флоренции идет на четвертом месте в Серии А и вынужден тратить много сил, но пока у тренерского штаба получается правильно распределять нагрузку. В прошлой игре чемпионата Италии «Фиорентина» проиграла «Болонье» (0:1), а ранее разгромила ЛАСК в Лиге конференции (7:0).

Информация для ставок

«Витория Гимарайнш» проиграла три из десяти последних матчей во всех турнирах

«Фиорентина» выиграла пять из семи последних встреч на выезде

Португальский клуб выиграл восемь из десяти последних встреч на своем поле

Прогноз

«Фиорентина» с большой долей вероятности будет играть первым номером, но португальский клуб очень мощно выступает на своем стадионе. Рекомендуем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.62 в букмекерской конторе Лига Ставок.