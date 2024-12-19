«Витория Гимарайнш» — «Фиорентина». Прогноз на матч финала Лиги Конференций (19.12.2024)

Ставки букмекеров
Небольшим фаворитом этого поединка является «Фиорентина». На победу итальянского клуба можно поставить по коэффициенту 2.25. Поверить в успех португальского клуба можно в букмекерской конторе Лига Ставок предлагают по коэффициенту 3.55, а ничейный исход будет стоить 3.25.
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1 : 1
завершен
19 декабря 2024, 23:00
четверг
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.8, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.03. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно за 1.62.
Форма команд
«Витория Гимарайнш» вместе с «Фиорентиной» идут в группе лидеров Лиги конференций и на данный момент занимает второе место с 13 баллами, опережая соперника из Флоренции на один пункт. Хозяева очень хотят победить и как минимум сохранить свою позицию, убрав опасного конкурента на место в топ-8 по итогам турнирной таблицы. Два последних матча «Витории Гимарайнш» закончились ничьей с «Риу Аве» (2:2) и разгромом в Лиге конференций «Санкт-Галлена» (4:1).
«Фиорентина» проводит очень сильный сезон и на данный момент занимает третье место с 12 баллами в Лиге конференций. Кроме того, коллектив из Флоренции идет на четвертом месте в Серии А и вынужден тратить много сил, но пока у тренерского штаба получается правильно распределять нагрузку. В прошлой игре чемпионата Италии «Фиорентина» проиграла «Болонье» (0:1), а ранее разгромила ЛАСК в Лиге конференции (7:0).
Информация для ставок
- «Витория Гимарайнш» проиграла три из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Фиорентина» выиграла пять из семи последних встреч на выезде
- Португальский клуб выиграл восемь из десяти последних встреч на своем поле
Прогноз
«Фиорентина» с большой долей вероятности будет играть первым номером, но португальский клуб очень мощно выступает на своем стадионе. Рекомендуем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.62 в букмекерской конторе Лига Ставок.