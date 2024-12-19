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«Витория Гимарайнш» — «Фиорентина». Прогноз на матч финала Лиги Конференций (19.12.2024)

19 декабря 2024, 11:44
Фиорентина

Ставки букмекеров

Небольшим фаворитом этого поединка является «Фиорентина». На победу итальянского клуба можно поставить по коэффициенту 2.25. Поверить в успех португальского клуба можно в букмекерской конторе Лига Ставок предлагают по коэффициенту 3.55, а ничейный исход будет стоить 3.25.

Лига конференций 2024/2025
Витория
Фиорентина
ВыигрышНичьяВыигрышВыигрышВыигрыш
1 : 1
завершен
19 декабря 2024, 23:00
четверг
ВыигрышВыигрышПроигрышВыигрышВыигрыш

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.8, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.03. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно за 1.62.

Форма команд

«Витория Гимарайнш» вместе с «Фиорентиной» идут в группе лидеров Лиги конференций и на данный момент занимает второе место с 13 баллами, опережая соперника из Флоренции на один пункт. Хозяева очень хотят победить и как минимум сохранить свою позицию, убрав опасного конкурента на место в топ-8 по итогам турнирной таблицы. Два последних матча «Витории Гимарайнш» закончились ничьей с «Риу Аве» (2:2) и разгромом в Лиге конференций «Санкт-Галлена» (4:1).

«Фиорентина» проводит очень сильный сезон и на данный момент занимает третье место с 12 баллами в Лиге конференций. Кроме того, коллектив из Флоренции идет на четвертом месте в Серии А и вынужден тратить много сил, но пока у тренерского штаба получается правильно распределять нагрузку. В прошлой игре чемпионата Италии «Фиорентина» проиграла «Болонье» (0:1), а ранее разгромила ЛАСК в Лиге конференции (7:0).

Информация для ставок

  • «Витория Гимарайнш» проиграла три из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Фиорентина» выиграла пять из семи последних встреч на выезде
  • Португальский клуб выиграл восемь из десяти последних встреч на своем поле

Прогноз

«Фиорентина» с большой долей вероятности будет играть первым номером, но португальский клуб очень мощно выступает на своем стадионе. Рекомендуем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.62 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Все комментарии
huypnb4yq9n8
huypnb4yq9n8
19 декабря 2024 в 17:07
Учитывая, что обе команды нацелены на атаку и обладают хорошими нападающими, ставка на то, что оба коллектива смогут отличиться, выглядит обоснованной.
shlomo2
shlomo2
19 декабря 2024 в 12:55
Для Витория Гимарайнш матчи на европейской арене это большой праздник, так как пробиться через чемпионат Португалии в топ-5 достаточно сложно, учитывая что там неизменные гранды в лице Бенфики, Порту, Спортинга и Браги, которые по сути оставляют только одно место на остальные команды. Поэтому, тут очевидно, что для португальского клуба Лига конференций - главный приоритет. Что касается Фиорентины, то мы уже видели как главный тренер команды давал много времени резервистам, а учитывая, что в Серии А начались потери очков, то однозначно матч против Удинезе на выходных станет куда более важным на текущем этапе сезона.
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