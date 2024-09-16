«Ювентус» — ПСВ. Прогноз на матч Лиги чемпионов (17.09.2024)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мостбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Ювентус». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.85. Победа ПСВ оценивается за 4.4, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.85.
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3 : 1
завершен
вчера, 19:45
Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.85. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.98. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.8.
Форма команд
«Ювентус» вновь играет в самом сильном турнире Европы и непременно попытается стартовать в нем с победы. Команда набрала восемь очков в чемпионате Италии и на данный момент занимает третье место в турнирной таблице. В Турине хозяева постараются найти ключ к воротам ПСВ как можно быстрее и исключить нервную концовку. Два последних матча «Ювентуса» завершились ничьими с «Эмполи» (0:0) и «Ромой» (0:0).
ПСВ успешно выступает в новом сезоне чемпионата Нидерландов и хочет защитить титул чемпиона своей страны. На данный момент клуб снова является главным кандидатом на золотые медали, но говорить об это серьезно слишком рано. В игре с «Ювентусом» гостям важно не проиграть и обрести уверенность в себе на международной арене. Два последних матча ПСВ завершились уверенными победами над «Неймегеном» (2:0) и «Гоу Эхед Иглс» (3:0).
Информация для ставок
- Шесть последних матчей «Ювентуса» завершились исходом «обе забьют — нет»
- ПСВ выиграл пять из семи последних выездных матчей во всех турнирах
- Туринский клуб проиграл лишь одну встречу из десяти на своем стадионе
Прогноз
«Ювентус» является более высококлассной и квалифицированной командой, чем ПСВ, но последние ничейные результаты позволяют предположить, что и здесь может все обойтись без победы туринцев. Рекомендуем сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.85 в букмекерской конторе Мостбет.