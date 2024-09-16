«Ювентус» — ПСВ. Прогноз на матч Лиги чемпионов (17.09.2024)

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16 сентября 2024, 19:49

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мостбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Ювентус». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.85. Победа ПСВ оценивается за 4.4, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.85.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.85. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.98. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.8.

Форма команд

«Ювентус» вновь играет в самом сильном турнире Европы и непременно попытается стартовать в нем с победы. Команда набрала восемь очков в чемпионате Италии и на данный момент занимает третье место в турнирной таблице. В Турине хозяева постараются найти ключ к воротам ПСВ как можно быстрее и исключить нервную концовку. Два последних матча «Ювентуса» завершились ничьими с «Эмполи» (0:0) и «Ромой» (0:0).

ПСВ успешно выступает в новом сезоне чемпионата Нидерландов и хочет защитить титул чемпиона своей страны. На данный момент клуб снова является главным кандидатом на золотые медали, но говорить об это серьезно слишком рано. В игре с «Ювентусом» гостям важно не проиграть и обрести уверенность в себе на международной арене. Два последних матча ПСВ завершились уверенными победами над «Неймегеном» (2:0) и «Гоу Эхед Иглс» (3:0).

Информация для ставок

Шесть последних матчей «Ювентуса» завершились исходом «обе забьют — нет»

ПСВ выиграл пять из семи последних выездных матчей во всех турнирах

выиграл пять из семи последних выездных матчей во всех турнирах Туринский клуб проиграл лишь одну встречу из десяти на своем стадионе

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