«Зенит» — «ЦСКА». Прогноз на матч Кубка России (30.04.2025)

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29 апреля 2025, 23:39

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать «Зенит», ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Мостбет по коэффициенту 1.75. Рискнуть на триумф гостей можно по 5.7, а выбрать в линии ничью предлагают по 3.45.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2 забитых мячей составил 1.75, а низовой исход ТМ 2 можно взять по коэффициенту 2.1. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 2.2.

Форма команд

«Зенит» проводит неплохой сезон, сейчас он идёт на втором месте в российской премьер-лиге, имея 54 балла, и отставая от лидера на четыре очка. В полуфинале Кубка России «Зенит» обыграл «Ростов» с общим счётом (3:0). Два последних матча команды завершились победой над «Химками» (1:0), и ничьёй с «Динамо» Москва (1:1).

« ЦСКА » в турнирной таблице РПЛ расположился сразу за своим соперником, заработав 51 очко. На четвёртом месте расположился «Спартак» Москва, отстающий от «армейцев» всего на один балл. В полуфинале Кубка они обошли «Динамо» Москва, с общим счётом (2:1). Две последние встречи команды завершились ничьёй с «Крыльями Советов» (1:1), и победой на выезде над «Спартак» Москва (2:1).

Информация для ставок

« ЦСКА » не проигрывает на протяжении 14 матчей

» не проигрывает на протяжении 14 матчей «Зенит» имеет семь побед из десяти матчей

В десяти последних встречах «Зенит» забивал минимум один гол

Прогноз

«Зенит» выглядит большим фаворитом и на своем поле вероятнее всего, клуб сможет одержать победу. Сделать ставку на хозяев можно в букмекерской конторе Мостбет по коэффициенту 1.75.