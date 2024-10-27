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«Зенит» — «Локомотив» Москва. Прогноз на матч чемпионата России (27.10.2024)

27 октября 2024, 17:57
Зенит (Санкт-Петербург)

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать «Зенит», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Мостбет по коэффициенту 1.68. Рискнуть на триумф гостей можно по 5.3, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 4.2

Россия. Премьер-Лига 2024/2025
Зенит
Локомотив
ВыигрышВыигрышПроигрышВыигрышВыигрыш
1 : 1
завершен
27 октября 2024, 19:30
воскресенье
ПроигрышВыигрышВыигрышВыигрышВыигрыш

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 25 забитых мячей составил 1.63, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.3.

Форма команд

«Зенит» имеет целую серию побед подряд, которая состоит из нескольких поединков и не собирается останавливаться на достигнутом. Команда идет на втором месте с 29 баллами и опережает «Локомотив» на два балла, но отстает от «Краснодара» на один балл. В домашней игре с прямым конкурентом за лидерство от хозяев будут ждать исключительно победы. Два последних матча «Зенита» завершились победой над «Факелом» в кубке России (1:0) и разгромом «Акрона» (5:0).

«Локомотив» старается не отставать от лидеров, но иногда допускает неприятные осечки. Команда занимает третье место с 27 баллами и постарается в Санкт-Петербурге зацепиться за очки в игре чемпионом России, что сделать будет крайне сложно. Матч можно смело назвать центральным в этом туре и рекомендуется к просмотру. Два последних поединка «Локомотива» завершились поражением от «Химок» (0:2) и победой в серии пенальти над «Ростовом» (3:2).

Информация для ставок

  • «Локомотив» проиграл лишь в двух матчах из десяти при восьми победах
  • «Зенит» выиграл в девяти из десяти последних поединков во всех турнирах
  • «Зенит» проиграл два последних матча «Локомотиву»
  • Четыре из шести последних матчей между командами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Зенит» выглядит сильнее московского клуба и постарается обеспечить себя солидным преимуществом перед следующими матчами, которое может достигнуть пяти баллов. Рекомендуем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.68 в букмекерской конторе Мостбет.

Все комментарии
Варвар7
Варвар7
27 октября в 20:50
Надеюсь это не последний гол - ТБ2.
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