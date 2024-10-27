«Зенит» — «Локомотив» Москва. Прогноз на матч чемпионата России (27.10.2024)

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27 октября 2024, 17:57

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать «Зенит», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Мостбет по коэффициенту 1.68. Рискнуть на триумф гостей можно по 5.3, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 4.2

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 25 забитых мячей составил 1.63, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.3.

Форма команд

«Зенит» имеет целую серию побед подряд, которая состоит из нескольких поединков и не собирается останавливаться на достигнутом. Команда идет на втором месте с 29 баллами и опережает «Локомотив» на два балла, но отстает от «Краснодара» на один балл. В домашней игре с прямым конкурентом за лидерство от хозяев будут ждать исключительно победы. Два последних матча «Зенита» завершились победой над «Факелом» в кубке России (1:0) и разгромом «Акрона» (5:0).

«Локомотив» старается не отставать от лидеров, но иногда допускает неприятные осечки. Команда занимает третье место с 27 баллами и постарается в Санкт-Петербурге зацепиться за очки в игре чемпионом России, что сделать будет крайне сложно. Матч можно смело назвать центральным в этом туре и рекомендуется к просмотру. Два последних поединка «Локомотива» завершились поражением от «Химок» (0:2) и победой в серии пенальти над «Ростовом» (3:2).

Информация для ставок

«Локомотив» проиграл лишь в двух матчах из десяти при восьми победах

«Зенит» выиграл в девяти из десяти последних поединков во всех турнирах

«Зенит» проиграл два последних матча «Локомотиву»

Четыре из шести последних матчей между командами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Зенит» выглядит сильнее московского клуба и постарается обеспечить себя солидным преимуществом перед следующими матчами, которое может достигнуть пяти баллов. Рекомендуем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.68 в букмекерской конторе Мостбет.