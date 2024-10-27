«Зенит» — «Локомотив» Москва. Прогноз на матч чемпионата России (27.10.2024)

Ставки букмекеров
Фаворитом в матче естественно принято считать «Зенит», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Мостбет по коэффициенту 1.68. Рискнуть на триумф гостей можно по 5.3, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 4.2
|
1 : 1
завершен
27 октября 2024, 19:30
воскресенье
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 25 забитых мячей составил 1.63, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.3.
Форма команд
«Зенит» имеет целую серию побед подряд, которая состоит из нескольких поединков и не собирается останавливаться на достигнутом. Команда идет на втором месте с 29 баллами и опережает «Локомотив» на два балла, но отстает от «Краснодара» на один балл. В домашней игре с прямым конкурентом за лидерство от хозяев будут ждать исключительно победы. Два последних матча «Зенита» завершились победой над «Факелом» в кубке России (1:0) и разгромом «Акрона» (5:0).
«Локомотив» старается не отставать от лидеров, но иногда допускает неприятные осечки. Команда занимает третье место с 27 баллами и постарается в Санкт-Петербурге зацепиться за очки в игре чемпионом России, что сделать будет крайне сложно. Матч можно смело назвать центральным в этом туре и рекомендуется к просмотру. Два последних поединка «Локомотива» завершились поражением от «Химок» (0:2) и победой в серии пенальти над «Ростовом» (3:2).
Информация для ставок
- «Локомотив» проиграл лишь в двух матчах из десяти при восьми победах
- «Зенит» выиграл в девяти из десяти последних поединков во всех турнирах
- «Зенит» проиграл два последних матча «Локомотиву»
- Четыре из шести последних матчей между командами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
«Зенит» выглядит сильнее московского клуба и постарается обеспечить себя солидным преимуществом перед следующими матчами, которое может достигнуть пяти баллов. Рекомендуем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.68 в букмекерской конторе Мостбет.