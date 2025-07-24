«Жувентуде» — «Сан-Паулу». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (25.07.2025)

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24 июля 2025, 14:32

Ставки букмекеров

В этой встрече преимущество букмекеры отдают гостям, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Мостбет по коэффициенту 1.95. В случае победы «Жувентуде», зайдет коэффициент 4.5. Ничью можно выбрать по 3.15.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.92 за ТБ 2 и ТМ 2 по 1.88. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.4.

Форма команд

«Жувентуде» на данный момент занимает место в зоне вылета в Чемпионат Бразилии В, а именно 18 место с 11 заработанными очками. Для выхода из зоны вылета команде необходимо заработать ещё четыре балла. Два последних матча «Жувентуде» завершились победой над «Спорт Ресифи» (2:0), и поражением от «Крузейро» (0:4).

«Сан-Паулу» находится не сильно выше своего соперника. Команда занимает 14 место с 16 заработанными очками, что на пять большое, чем у оппонента. Разница мячей отрицательная, 14 забитых, и 18 пропущенных. Две последние игры «Сан-Паулу» завершились ничьёй с «Брагантино» (2:2), и победой над «Коринтиасом» (2:0).

Информация для ставок

«Жувентуде» выиграл всего раз в пяти последних встречах

«Сан-Паулу» проиграл четыре матча из десяти

Три из пяти игр «Сан-Паулу» завершились с тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Хозяева находятся в сложном положении и сейчас как раз тот момент, когда «Сан-Паулу» имеет хорошие шансы. Предлагаем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 1.95 в букмекерской конторе Мостбет.