«Торино» — «Интер». Прогноз на матч Серии А (14.03.2021)

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вчера, 14:44

27-й тур Серии А подарит нам увлекательное противостояние миланского «Интера», который приедет в гости к «Торино». Предлагаем вам прогноз на матч и обзор ставок в букмекерских конторах.

Ставки букмекеров

«Интер» является фаворитом в данной встрече. Поставить на победу гостей в БК Мелбет можно по коэффициенту 1.38. На победу хозяев коэффициент составляет 8.9. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается за 5.

Букмекеры верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит всего 1.67. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.3.

Форма команд

«Интер» продолжает наращивать свое преимущество в Серии А и удерживает первую строчку несколько туров подряд. Команда имеет отрыв от ближайших преследователей в 6 очков и уверенно идут к долгожданной победе в чемпионате. Подопечные Антонио Конте вылетели из еврокубков, что помогает им качественно восстанавливаться от матча к матчу. Последними матчами «Интера» стали победы над «Аталантой» (1:0) и «Пармой» (2:1).

«Торино» находится на 18-м месте и отстает от «Кальяри» на 2 пункта, но в запасе команды есть две пропущенных игры, что дает клубу преимущество. Однако эти матчи еще необходимо выиграть. Поэтому тренерскому штабу и команде нужно поработать над защитой и реализацией моментов, чтобы сделать важный шаг к сохранению прописки в Серии А. В последней игре «Торино» проиграл аутсайдеру «Кротоне» (2:4), а туром ранее победил на выезде «Кальяри» (1:0).

Информация для ставок

· «Интер» не проигрывает семь матчей подряд на выезде во всех турнирах.

· Пять последних матчей «Торино» на его поле закончились вничью.

· «Интер» пропустил четыре мяча за последние десять матчей в чемпионате Италии.

· «Торино» проиграл последние три встречи «Интеру».

Прогноз

«Интер» уверенно продолжает свой путь к чемпионству, а «Торино» сейчас не находится в той форме, чтобы остановить команду Антонио Конте. Сделать ставку на победу гостей с форой -1.5 можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.08.