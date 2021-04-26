«Торино» — «Наполи». Прогноз на матч Серии А (26.04.2021)

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сегодня, 01:20

33-й тур Серии А подарит нам интересную встречу. Вашему вниманию предлагается прогноз на матч и обзор ставок букмекеров.

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение клубу из Неаполя, предлагая коэффициент на его победу – 1.78. Поверить в успех хозяев можно по коэффициенту 4.4. Ничейный результат котируется цифрой 4.1.

Также в букмекерской конторе Мелбет можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по 1.7. На ТМ 2.5 коэффициент немного больше и достигает 2.23.

Форма команд

«Наполи» находится в хорошей форме, команда борется за место в первой четверке Лиги Чемпионов. Коллектив выглядит достаточно уверенно, матч против «Торино» станет для клуба одним из самых важных, в которых необходима победа. В прошлом матче «Наполи» крупно разгромил «Лацио» (5:2), а немного ранее была зафиксирована ничья с «Интером» (1:1).

«Торино» показывает отличные результаты в последних матчах, команда существенно продвинулась по турнирной таблице, пытаясь обезопасить себя от зоны вылета. В прошлой игре «Торино» сыграл вничью с «Болоньей» (1:1), а туром ранее обыграл «Рому» (3:1).

Информация для ставок

• «Наполи» проиграл один матч из последних десяти, а «Торино» уступил три раза

• Три из четырех выездных матчей «Наполи» закончились исходом «обе забьют — нет»

• Четыре из шести последних матчей между клубами завершились ничейным результатом

• «Наполи» выиграл четыре из пяти последних выездных матчей против «Торино»

Прогноз

«Наполи» очень нуждается в очках и будет играть до последней минуты только на победу. Предполагаем, что команда из Неаполя сможет преодолеть оборону «Торино» и выиграть этот поединок. Сделать ставку на победу гостей можно по коэффициенту 1.78 в букмекерской конторе Мелбет.

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