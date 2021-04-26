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«Торино» — «Наполи». Прогноз на матч Серии А (26.04.2021)

сегодня, 01:20

33-й тур Серии А подарит нам интересную встречу. Вашему вниманию предлагается прогноз на матч и обзор ставок букмекеров.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение клубу из Неаполя, предлагая коэффициент на его победу – 1.78. Поверить в успех хозяев можно по коэффициенту 4.4. Ничейный результат котируется цифрой 4.1.

Также в букмекерской конторе Мелбет можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по 1.7. На ТМ 2.5 коэффициент немного больше и достигает 2.23.

Форма команд

«Наполи» находится в хорошей форме, команда борется за место в первой четверке Лиги Чемпионов. Коллектив выглядит достаточно уверенно, матч против «Торино» станет для клуба одним из самых важных, в которых необходима победа. В прошлом матче «Наполи» крупно разгромил «Лацио» (5:2), а немного ранее была зафиксирована ничья с «Интером» (1:1).

«Торино» показывает отличные результаты в последних матчах, команда существенно продвинулась по турнирной таблице, пытаясь обезопасить себя от зоны вылета. В прошлой игре «Торино» сыграл вничью с «Болоньей» (1:1), а туром ранее обыграл «Рому» (3:1).

Информация для ставок

• «Наполи» проиграл один матч из последних десяти, а «Торино» уступил три раза
• Три из четырех выездных матчей «Наполи» закончились исходом «обе забьют — нет»
• Четыре из шести последних матчей между клубами завершились ничейным результатом
• «Наполи» выиграл четыре из пяти последних выездных матчей против «Торино»

Прогноз

«Наполи» очень нуждается в очках и будет играть до последней минуты только на победу. Предполагаем, что команда из Неаполя сможет преодолеть оборону «Торино» и выиграть этот поединок. Сделать ставку на победу гостей можно по коэффициенту 1.78 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Нюрнберг» — «Хольштайн».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle Live! 2.24 1.71 1.75 2.19
Лига Ставок Live! 1.95 1.85 1.57 2.45
BetBoom Live! 10.02 1.07 3.59 1.32 2.73 1.50
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