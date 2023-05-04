«Торпедо» — «Ахмат». Прогноз на матч РПЛ (06.05.2023)

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вчера, 11:19

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Ахмат». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.95. Победа «Торпедо» оценивается по 3.85, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.6.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.95. Сделать ставку на то, что команда забьют менее 2.5 мячей можно по 1.85. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 1.8.

Форма команд

«Торпедо» на данный момент является главным кандидатом на понижение в классе, и чтобы исправить ситуацию, необходимо много усилий и сопутствующих факторов. Коллектив набрал всего 13 очков и для перехода в зону стыковых матчей ему необходимо отыграть восемь очков, что очень сложно сделать за пять оставшихся туров. Два последних матча «Торпедо» завершились выездными поражениями от «Сочи» (1:3) и «Химок» (2:4).

«Ахмат» прервал свою серию без поражений в чемпионате России, однако в целом руководство и болельщики могут быть довольны сезоном. Клуб из Грозного занимает 5 место с 40 пунктами и всего на одно очков опережает «Краснодар» и «Динамо». Чтобы сохранить свою позицию, гостям в этой встрече нужна победа. В прошлом туре «Ахмат» уступил на своем поле ЦСКА (1:3), а ранее минимально переиграл «Сочи» (1:0).

Информация для ставок

«Ахмат» выиграл пять из десяти последних поединков во всех турнирах

«Торпедо» проиграл семь из десяти последних матчей

«Ахмат» выиграл три из пяти последних матчей у «Торпедо»

Четыре последних встречи между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Ахмат» выглядит гораздо стабильнее «Торпедо» и наверняка сможет набрать три очка в игре с аутсайдером. Предлагаем сделать ставку на гостей по коэффициенту 1.95 в букмекерской конторе Лига Ставок.