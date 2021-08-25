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«Торпедо-БелАЗ» — «Гомель»: прогноз на матч чемпионата Беларуси (28.08.2021)

вчера, 20:29

В 21-м туре чемпионата Беларуси «Торпедо-БелАЗ» на домашнем стадионе в Жодино сыграет против «Гомеля». Вашему вниманию обзор ставок букмекеров и прогноз на матч, который состоится 28 августа 2021 года.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.673.602.00
Мелбет 3.20 3.36 2.14

Ставки букмекеров

Аналитики букмекерской конторы Фонбет считают фаворитом этой встречи гостевую команду. Разместить ставку на победу «Гомеля» предлагается по коэффициенту 1.98, ничья идет по котировке 3.44, а победа «Торпедо-БелАЗ» доступна за 3.56.

Эксперты сервиса также предполагают, что команды установят лимит на забитые голы в предстоящем поединке. Вариант ставки ТМ(2,5) можно сыграть по коэффициенту 1.84, ТБ(2,5) – 1.99.

Форма команд

Сыграв 19 матчей в текущем розыгрыше Высшей лиги, «Торпедо-БелАЗ» показал такие результаты: шесть побед, четыре ничьи и девять поражений. В активе команды 22 очка, которые располагают ее на 11-м месте в общем зачете.

Два последних поединка в чемпионате Беларуси клуб из Жодино провел неудачно, последовательно проиграв «Слуцку» (0:1) и «Динамо» из Бреста (2:3). До этого «Торпедо-БелАЗ» победил в гостях «Витебск» (1:0), а также выбил из Кубка Беларуси «Локомотив» из Гомеля по итогам серии пенальти (1:0).

«Гомель» ведет борьбу за попадание в призовую тройку чемпионата Беларуси. К очередному туру команда подходит на пятой строчке рейтинга, отставая от ТОП-3 на пять баллов. В текущей кампании Высшей лиги гости грядущей встречи смогли одержать 10 побед и пять ничьих, при четырех поражениях.

21 августа «Гомель» добился домашней победы над минским «Динамо» (2:0), реабилитировавшись за проигрыш в гостях «Неману» (0:1). В кубке страны «Гомель» сумел преодолеть «Шахтер» из Солигорска в дополнительных таймах (2:1).

Информация для ставок

  • «Торпедо-БелАЗ» не проигрывал «Гомелю» в 14 прошлых очных встречах
  • «Гомель» проиграл 5 последних матчей на поле предстоящего соперника
  • Ставка ТМ(2,5) прошла в 7 из 8 предыдущих очных встречах команд

Прогноз

На данный момент «Гомель» превосходит «Торпедо-БелАЗ» по результатам, но хозяева грядущего поединка стабильно набирают очки в очных встречах с соперником. При этом, в противостояниях оппонентов стабильно фиксируется низкая результативность. Предлагаем рассмотреть ставку на ТМ(2,5) голов по коэффициенту 1.84 в БК Фонбет.

Ранее букмекеры дали свой прогноз на другой матч, который будет сыгран в этот же день.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.66 1.48 1.86 1.96 1.46 2.72
Мелбет 1.83 2.00
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Все комментарии
jh7c67xaptad
jh7c67xaptad
вчера в 20:30
Футбольный клуб Гомель одержит победу.
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