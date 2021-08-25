«Торпедо-БелАЗ» — «Гомель»: прогноз на матч чемпионата Беларуси (28.08.2021)

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вчера, 20:29

В 21-м туре чемпионата Беларуси «Торпедо-БелАЗ» на домашнем стадионе в Жодино сыграет против «Гомеля». Вашему вниманию обзор ставок букмекеров и прогноз на матч, который состоится 28 августа 2021 года.

Ставки букмекеров

Аналитики букмекерской конторы Фонбет считают фаворитом этой встречи гостевую команду. Разместить ставку на победу «Гомеля» предлагается по коэффициенту 1.98, ничья идет по котировке 3.44, а победа «Торпедо-БелАЗ» доступна за 3.56.

Эксперты сервиса также предполагают, что команды установят лимит на забитые голы в предстоящем поединке. Вариант ставки ТМ(2,5) можно сыграть по коэффициенту 1.84, ТБ (2,5) – 1.99.

Форма команд

Сыграв 19 матчей в текущем розыгрыше Высшей лиги, «Торпедо-БелАЗ» показал такие результаты: шесть побед, четыре ничьи и девять поражений. В активе команды 22 очка, которые располагают ее на 11-м месте в общем зачете.

Два последних поединка в чемпионате Беларуси клуб из Жодино провел неудачно, последовательно проиграв «Слуцку» (0:1) и «Динамо» из Бреста (2:3). До этого «Торпедо-БелАЗ» победил в гостях «Витебск» (1:0), а также выбил из Кубка Беларуси «Локомотив» из Гомеля по итогам серии пенальти (1:0).

«Гомель» ведет борьбу за попадание в призовую тройку чемпионата Беларуси. К очередному туру команда подходит на пятой строчке рейтинга, отставая от ТОП-3 на пять баллов. В текущей кампании Высшей лиги гости грядущей встречи смогли одержать 10 побед и пять ничьих, при четырех поражениях.

21 августа «Гомель» добился домашней победы над минским «Динамо» (2:0), реабилитировавшись за проигрыш в гостях «Неману» (0:1). В кубке страны «Гомель» сумел преодолеть «Шахтер» из Солигорска в дополнительных таймах (2:1).

Информация для ставок

«Торпедо-БелАЗ» не проигрывал «Гомелю» в 14 прошлых очных встречах

«Гомель» проиграл 5 последних матчей на поле предстоящего соперника

Ставка ТМ(2,5) прошла в 7 из 8 предыдущих очных встречах команд

Прогноз

На данный момент «Гомель» превосходит «Торпедо-БелАЗ» по результатам, но хозяева грядущего поединка стабильно набирают очки в очных встречах с соперником. При этом, в противостояниях оппонентов стабильно фиксируется низкая результативность. Предлагаем рассмотреть ставку на ТМ(2,5) голов по коэффициенту 1.84 в БК Фонбет.

Ранее букмекеры дали свой прогноз на другой матч, который будет сыгран в этот же день.