«Тоттенхэм» — «Астон Вилла». Прогноз на матч чемпионата Англии (19.05.2021)

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вчера, 07:30

«Тоттенхэм» дома сыграет с «Астон Виллой» в 37-м туре английской Премьер-Лиги. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Тоттенхэм» явным фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.55. Победа «Астон Виллы» оценивается в 5.7, ничейный исход представлен коэффициентом 4.6.

Форма команд

«Тоттенхэм» набрал 59 очков и находится на 6-й строчке в турнирной таблице. «Шпоры» выиграли 17 поединков, 8 раз сыграли вничью и проиграли в 11 матчах. На счету команды 63 забитых мяча и 41 пропущенный гол. «Тоттенхэм» продолжает бороться за место в еврокубках и даже сохраняет теоретические шансы на топ-4.

«Астон Вилла» проводит не самый удачный сезон. Клуб набрал 49 баллов и находится на 11-й строчке чемпионата. На счету команды 14 побед, 7 ничьих и 15 поражений. В этом сезоне «Астон Вилла» забила 51 гол и пропустила 44 мяча. «Астон Вилла» не преследует турнирных задач и показывает очень неубедительные результаты в последних матчах.

Информация для ставок

«Тоттенхэм» победил в трех из последних пяти матчей во всех турнирах

«Астон Вилла» не побеждает три матча кряду

«Тоттенхэм» забил 11 мячей в 5 последних матчах

Прогноз

В этом поединке можно сделать ставку «обе команды забьют», по коэффициенту 1.65. Еще одна актуальная ставка — ничья или победа «Тоттенхэма» по коэффициенту 1.14.

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