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«Тоттенхэм» — «Астон Вилла». Прогноз на матч чемпионата Англии (19.05.2021)

вчера, 07:30

«Тоттенхэм» дома сыграет с «Астон Виллой» в 37-м туре английской Премьер-Лиги. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.524.826.05
Мелбет 1.54 4.88 6.20
1XBET 1.55 4.82 6.10
BetBoom 1.52 4.62 5.93

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Тоттенхэм» явным фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.55. Победа «Астон Виллы» оценивается в 5.7, ничейный исход представлен коэффициентом 4.6.

Форма команд

«Тоттенхэм» набрал 59 очков и находится на 6-й строчке в турнирной таблице. «Шпоры» выиграли 17 поединков, 8 раз сыграли вничью и проиграли в 11 матчах. На счету команды 63 забитых мяча и 41 пропущенный гол. «Тоттенхэм» продолжает бороться за место в еврокубках и даже сохраняет теоретические шансы на топ-4.

«Астон Вилла» проводит не самый удачный сезон. Клуб набрал 49 баллов и находится на 11-й строчке чемпионата. На счету команды 14 побед, 7 ничьих и 15 поражений. В этом сезоне «Астон Вилла» забила 51 гол и пропустила 44 мяча. «Астон Вилла» не преследует турнирных задач и показывает очень неубедительные результаты в последних матчах.

Информация для ставок

  • «Тоттенхэм» победил в трех из последних пяти матчей во всех турнирах
  • «Астон Вилла» не побеждает три матча кряду
  • «Тоттенхэм» забил 11 мячей в 5 последних матчах

Прогноз

В этом поединке можно сделать ставку «обе команды забьют», по коэффициенту 1.65. Еще одна актуальная ставка — ничья или победа «Тоттенхэма» по коэффициенту 1.14.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на другой матч чемпионата Англии «Бернли» — «Ливерпуль».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.12 1.85
Мелбет 2.49 1.51
1XBET 2.46 1.52
BetBoom 4.44 1.23 2.56 1.54 2.00 1.85
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shlomo
shlomo
вчера в 08:49
Хозяева не проиграют
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