|Тоттенхэм
|1:2
|Астон Вилла
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1 : 2
завершен
19 мая 2021, 20:00
среда
Стартовый состав
Цена (млн. €): 397 - 245.5
Очков за игру в нац. чемп.: 1.6 - 1.4
Средний возраст: 26.5 - 25.7
Средний рост: 184.1 - 184.4
Легионеров: 6 - 5
Схемы: 4-2-3-1 - 4-2-3-1
Серия побед: 1 - 0
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Стадион Тоттенхэм Хотспур Стэдиум (Лондон)
|Бергвейн Стевен
|1:0
|8’
|20’
|1:1(А)
|Регилон
|39’
|1:2
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Уоткинс Олли
ассистент Траоре Бертран
|Хейбьерг Пьер-Эмиль
|43’
|90+1’
|МакГинн Джон
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Бэйл Гарет
|Бергвейн Стевен
|72’
|73’
|Луис Дуглас
|Грилиш Джек
|Н'Домбеле Тангай
|Уинкс Харри
|74’
|Доэрти Мэтт
|Танганга Джафет
|83’
|89’
|Чуквуемека Кэрни
|Накамба Марвелус
|90+3’
|Филоген-Бидас Джейден
|Траоре Бертран
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|10
|Удары по воротам
|20
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|4
|Удары в створ
|4
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|14
|Фолы
|13
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|4
|Угловые
|5
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|2
|Офсайды
|3
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|60%
|Владение мячом
|40%
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|3
|Cэйвы
|3
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|1
|Предупреждения
|1
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Всех евреев обо76 !
Всех евреев обо76 !
Так что болейте за абрамжан)))
Так что болейте за абрамжан)))
А могут и собаку подсунуть своим друзьям из Челси))
Ух если бы у Бейла все получилось был бы гол-бомба!
А могут и собаку подсунуть своим друзьям из Челси))
Ух если бы у Бейла все получилось был бы гол-бомба!
Не удивлюсь если Челси в последнем туре потеряет с ними очки.
Не удивлюсь если Челси в последнем туре потеряет с ними очки.
жаль,мало поставил
жаль,мало поставил