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Тоттенхэм - Астон Вилла
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Ньюкасл Юнайтед - Шеффилд Юнайтед
Кристал Пэлас - Арсенал
Бернли - Ливерпуль
Вест Бромвич - Вест Хэм

Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм против Астон Вилла

Тоттенхэм Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон) 1:2 Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем) Астон Вилла
Тоттенхэм
1 : 2
завершен
19 мая 2021, 20:00
среда
Стартовый состав
Цена (млн. €): 397 - 245.5
Очков за игру в нац. чемп.: 1.6 - 1.4
Средний возраст: 26.5 - 25.7
Средний рост: 184.1 - 184.4
Легионеров: 6 - 5
Схемы: 4-2-3-1 - 4-2-3-1
Серия побед: 1 - 0
Астон Вилла
Англия. Премьер-Лига 2020/2021, 37 тур
Стадион Тоттенхэм Хотспур Стэдиум (Лондон)
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.524.826.05
Мелбет 1.60 4.91 4.99
1XBET 1.59 4.78 5.60
BetBoom 1.62 4.40 5.11
    Еще
     
    8' (1:0) Бергвейн Стевен (23)
     
    20' (1:1) Автогол Регилон (3)
     
    43' Хейбьерг Пьер-Эмиль (5)
     
    72' Бергвейн Стевен (23) уходит с поля, Бэйл Гарет (9) вышел на поле
     
    74' Уинкс Харри (8) уходит с поля, Н'Домбеле Тангай (28) вышел на поле
     
    83' Танганга Джафет (25) уходит с поля, Доэрти Мэтт (2) вышел на поле
     
    39' (1:2) Уоткинс Олли (11) (Траоре Бертран (15))
     
    73' Грилиш Джек (10) уходит с поля, Луис Дуглас (6) вышел на поле
     
    89' Накамба Марвелус (19) уходит с поля, Чуквуемека Кэрни (60) вышел на поле
     
    2
    90+1' МакГинн Джон (7)
    90+3' Траоре Бертран (15) уходит с поля, Филоген-Бидас Джейден (52) вышел на поле
    Голы
    Бергвейн Стевен 1:0 8’
    20’ 1:1(А) Регилон
    39’ 1:2 Уоткинс Олли
    ассистент Траоре Бертран
    Наказания
    Хейбьерг Пьер-Эмиль 43’
    90+1’ МакГинн Джон
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Бэйл Гарет Бергвейн Стевен 72’
    73’ Луис Дуглас Грилиш Джек
    Н'Домбеле Тангай Уинкс Харри 74’
    Доэрти Мэтт Танганга Джафет 83’
    89’ Чуквуемека Кэрни Накамба Марвелус
    90+3’ Филоген-Бидас Джейден Траоре Бертран
    Статистика
    		 10 Удары по воротам 20
    		4 Удары в створ 4
    		14 Фолы 13
    		4 Угловые 5
    		2 Офсайды 3
    		60% Владение мячом 40%
    		3 Cэйвы 3
    		1 Предупреждения 1
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    Все комментарии
    Rheinfall
    Rheinfall
    20 мая в 10:39
    Таких Шпор лисы обязаны выносить в следующем туре
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    19 мая в 23:20
    Уго, Сон и Кейн - три кита Тотенхема.Уход любого из них - это пара шагов назад и уже ЛЕ будет не таким плохим результатом.Вопрос - зачем н7адо было увольнять аргентинца и приглашать португальца?Или Леви решил под Абрашу "закосить"? Почетино тренирует топ-клуб ПСЖ, Жозэ пошёл в рупку с чемоданчиком,ну а Леви достался перепо-8. Жозе напрочь разрушил атаку Шпор,переквалифицировав их в защитников,они даже забивать разучились,а связка КейнСон прожила очень мало. Очень жаль,что команда финалист ЛЧ,так печально продолжает существовать. Скоро с Арсеналом поменяются турнирной таблицей.
    VeniaminS
    VeniaminS
    19 мая в 23:19
    Проигрываем даже дома - жуть.
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    19 мая в 23:05
    Моуринье - 77 !
    Всех евреев обо76 !
    abramjan
    abramjan ответ azkan (раскрыть)
    19 мая в 22:14
    Лестер ставил автобус надеюсь Астон Вилла не будет играть в такой футбол а значит больше шансов у нас чем с этим антифутболом лестера
    azkan
    azkan ответ abramjan (раскрыть)
    19 мая в 22:12
    Конечно. Все игры в одно время. Астон Вилла по сильнее Лестера будут. Так что и за ТТХ поболеть нужно. Для подстраховки)
    abramjan
    abramjan ответ azkan (раскрыть)
    19 мая в 22:09
    Мы будем болеть за Челси так как все в их руках(и ногах)
    azkan
    azkan ответ abramjan (раскрыть)
    19 мая в 22:08
      Бет Террор
      Бет Террор
      19 мая в 22:07
      К сожалению,очередная провальная игра провального сезона провальной команды провального тренера!радует,что шпоры почти от учились,рома держись!
      abramjan
      abramjan ответ azkan (раскрыть)
      19 мая в 22:07
      Такое впечатление что они сливают лигу Европы намеренно
      azkan
      azkan ответ abramjan (раскрыть)
      19 мая в 22:04, ред.
      Если шпоры хотят попасть в Лигу Европы (а там тоже деньги) они должны побеждать Лестер. Но при условии что ВХ в двух играх проиграет один.
      Так что болейте за абрамжан)))
      Mi6
      Mi6
      19 мая в 22:00
      Какой-то вялый тоттенхем
      abramjan
      abramjan ответ azkan (раскрыть)
      19 мая в 21:59
      Ради чего им драться в последнем туре если разница с Лестером 7очков
      azkan
      azkan
      19 мая в 21:57
      Все! Победа АВ. ТТХ привет от Лиги Конференций!
      azkan
      azkan
      19 мая в 21:55
      Ну и фамилии у коренных англичан. Чуквуемека, Филоген-Бидас
      azkan
      azkan
      19 мая в 21:49
      Поражение шпор на руку Челси. Ведь в последнем туре они будут драться с Лестером за победу.
      А могут и собаку подсунуть своим друзьям из Челси))


      Ух если бы у Бейла все получилось был бы гол-бомба!
      azkan
      azkan ответ волгодон 2 (раскрыть)
      19 мая в 21:28
      Против своих? Как так)
      Klaus-S
      Klaus-S
      19 мая в 21:27
      Астон Вилла под конец сезона всем дает прикурить.
      Не удивлюсь если Челси в последнем туре потеряет с ними очки.
      волгодон 2
      волгодон 2
      19 мая в 20:41
      как по маслу,уже в первом тайме заходит ставка
      жаль,мало поставил
      VeniaminS
      VeniaminS
      19 мая в 19:36
      П-1
      swed27
      swed27
      18 мая в 23:06
      Победа шпор
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