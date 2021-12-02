«Тоттенхэм» — «Брентфорд». Прогноз на матч АПЛ (02.12.2021)

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вчера, 11:05

2 декабря 2021 года состоится поединок «Тоттенхэма» против «Брентфорда». Матч пройдет в рамках 14-го тура АПЛ . Букмекеры Фонбет представили котировки на этот матч.

Ставки букмекеров

Фаворит противостояния — «Тоттенхэм». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.60. Ничейный исход оценивается по коэффициенту 4.40, а победа «Брентфорда» идёт по коэффициенту 6.00.

Также можно поставить на «обе команды забьют — да» по коэффициенту 1.82.

Форма команд

«Тоттенхэм» расположился на седьмой строчке в турнирной таблице. В активе клуба 19 баллов. Команда выиграла шесть поединков, один раз играла вничью и проиграла в пяти встречах. Всего в активе «шпор» 11 забитых и 17 пропущенных мячей. В последних матчах «Тоттенхэм» выиграл у «Лидса», а также сыграл вничью с «Эвертоном» и проиграл «Манчестер Юнайтед».

«Брентфорд» расположился на 12-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба 16 баллов. Команда выиграла четыре поединка, столько же раз играла вничью и проиграла в пяти встречах. Всего у «Брентфорда» 17 забитых и 17 пропущенных мячей. В последних матчах «Брентфорд» выиграл у «Эвертона», а также сыграл вничью с «Ньюкаслом» и уступил «Норвичу».

Информация для ставок

«Тоттенхэм» проиграл два матча из последних пяти

«Брентфорд» выиграл два матча из последних пяти

У «Тоттенхэма» три пропущенных мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом матче можно сделать ставку на тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 2.40. Скорее всего, оба клуба смогут отметиться забитыми мячами, у «Тоттенхэма» все очень плохо с обороной, команда часто пропускает, этот матч не станет исключением.