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«Тоттенхэм» — «Брентфорд». Прогноз на матч АПЛ (02.12.2021)

вчера, 11:05

2 декабря 2021 года состоится поединок «Тоттенхэма» против «Брентфорда». Матч пройдет в рамках 14-го тура АПЛ. Букмекеры Фонбет представили котировки на этот матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.664.175.49
Фонбет 1.65 4.10 5.10
Мелбет 1.63 4.00 6.06
1XBET 1.71 3.90 5.75
BetBoom 1.68 4.01 5.31

Ставки букмекеров

Фаворит противостояния — «Тоттенхэм». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.60. Ничейный исход оценивается по коэффициенту 4.40, а победа «Брентфорда» идёт по коэффициенту 6.00.

Также можно поставить на «обе команды забьют — да» по коэффициенту 1.82.

Форма команд

«Тоттенхэм» расположился на седьмой строчке в турнирной таблице. В активе клуба 19 баллов. Команда выиграла шесть поединков, один раз играла вничью и проиграла в пяти встречах. Всего в активе «шпор» 11 забитых и 17 пропущенных мячей. В последних матчах «Тоттенхэм» выиграл у «Лидса», а также сыграл вничью с «Эвертоном» и проиграл «Манчестер Юнайтед».

«Брентфорд» расположился на 12-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба 16 баллов. Команда выиграла четыре поединка, столько же раз играла вничью и проиграла в пяти встречах. Всего у «Брентфорда» 17 забитых и 17 пропущенных мячей. В последних матчах «Брентфорд» выиграл у «Эвертона», а также сыграл вничью с «Ньюкаслом» и уступил «Норвичу».

Информация для ставок

  • «Тоттенхэм» проиграл два матча из последних пяти
  • «Брентфорд» выиграл два матча из последних пяти
  • У «Тоттенхэма» три пропущенных мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом матче можно сделать ставку на тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 2.40. Скорее всего, оба клуба смогут отметиться забитыми мячами, у «Тоттенхэма» все очень плохо с обороной, команда часто пропускает, этот матч не станет исключением.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.06 1.42 2.01 1.90 1.58 2.53
Мелбет 1.91 1.99
1XBET 2.05 1.86
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Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 12:43
Победа команды "Тоттенхэма" в этом матче. Удачи
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вчера в 11:46
Футбольный клуб «Тоттенхэм» (Лондон) одержит победу.
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вчера в 11:12
Футбольный клуб «Тоттенхэм» (Лондон) выиграет матч.
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