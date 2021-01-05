«Тоттенхэм» — «Брентфорд». Прогноз на матч Кубка Лиги (05.01.2021)

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05 января 2021, 07:19

В полуфинале Кубка английской Лиги состоится поединок между «Тоттенхэмом» и «Брентфордом». Стоит ли ожидать голевой феерии в предстоящем матче?

Ставки букмекеров

В букмекерской конторе Бетсити выставлены следующие котировки на эту игру. Сыграть победу «Тоттенхэма» можно за 1,51, ничья доступна на значении 4,75, а триумф «Брентфорда» можно cыграть за 6,55.

Тотал в этой игре установлен на значении 2,5 мяча. Больше можно сыграть за 1,69, а меньше за 2,30.

Форма команд

«Тоттенхэм» в прошлом туре наконец-то прервал свою серию без побед в АПЛ , которая насчитывала уже четыре игры. Удалось команде легко разобраться с «Лидсом», одержав победу со счетом 3:0. Теперь «шпорам» необходимо сосредоточиться на том, чтобы выйти в финал Кубка Лиги. Жозе Моуриньо наверняка задействует ротацию состава.

«Брентфорд» одержал уже четыре победы подряд. Команда стремится к тому, чтобы побороться за лидерство в Чемпионшипе. На данный момент отставание от первого места составляет шесть очков, но есть одна игра в запасе. В четвертьфинале Кубка Лиги «Брентфорд» обыграл «Ньюкасл» (1:0).

Информация для ставок

«Тоттенхэм» не проигрывает на домашней арене в 11 из 12 последних матчей

«Брентфорд» проиграл 1 гостевой матч из 12 последних

Последний раз между собой команды встречались в 2020 году. «Тоттенхэм» был сильнее (2:0)

Прогноз

По нашему мнению, у хозяев есть все шансы, чтобы оформить выход в финал Кубка Лиги. Для этого нужно постараться продемонстрировать свою лучшую игру. «Брентфорд» надежен в оборонительной линии, поэтому голевой феерии в этой встрече ожидать не стоит. Предлагаем сыграть комбинированную ставку на этот матч – победа «Тоттенхэма» плюс тотал меньше 4,5 голов за коэффициент 1,91.