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«Тоттенхэм» — «Фулхэм». Прогноз на матч АПЛ (23.10.2023)

вчера, 17:10
Тоттенхэм

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. На победу «Тоттенхэма» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.5. Ничейный результат котируется по 4.9, а победа «Фулхэма» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 6.3.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.494.896.43
Лига Ставок 1.52 4.90 6.00
Pari 1.52 4.60 6.20

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 3 по коэффициенту 1.83. Букмекеры не верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 3 по 1.97. Ставка на «обе забьют» составляет 1.68.

Форма команд

«Тоттенхэм» идет среди лидеров АПЛ и даже может потенциально возглавить турнирную таблицу в случае победы. «Шпоры» идут на четвертом месте с 20 баллами и отстают на один пункт от лидеров, но имеют игру в запасе и если используют свой шанс, то вновь выйдут на первое место. Два последних поединка «Тоттенхэма» завершились победами над «Лутон Тауном» (1:0) и «Ливерпулем» (2:1).

«Фулхэм» не радует своих болельщиков постоянными высокими результатами и даже имеет отрицательную статистику забитых пропущенных мячей. Коллектив идет лишь на 13 месте с 11 баллами и уступает «Вулверхэмптону» по дополнительным показателям. В игре с «Тоттенхэмом» на выезде для гостей любые набранные очки будут успехом. В прошлом туре «Фулхэм» на своем поле одолел «Шеффилд Юнайтед» (3:1), а ранее команда уступила на своем поле «Челси» (0:2).

Информация для ставок

  • «Тоттенхэм» проиграл лишь два матча из десяти последних во всех турнирах
  • «Фулхэм» смог выиграть только три выездных матча из последних десяти
  • «Тоттенхэм» выиграл у «Фулхэма» три из пяти последних поединков

Прогноз

В этом поединке предлагаем полностью опереться на статистику личных встреч и поставить на победу хозяев. Сделать это можно по коэффициенту 1.5 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 4.54 1.22 2.64 1.52 2.08 1.81
Лига Ставок 2.55 1.52 2.04 1.81
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:17, ред.
Хозяева выглядят по весомее - думаю уверенная победа ТТХ - Ф1(-1).
Гость
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