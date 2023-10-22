«Тоттенхэм» — «Фулхэм». Прогноз на матч АПЛ (23.10.2023)

1697983804

вчера, 17:10

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. На победу «Тоттенхэма» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.5. Ничейный результат котируется по 4.9, а победа «Фулхэма» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 6.3.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 3 по коэффициенту 1.83. Букмекеры не верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 3 по 1.97. Ставка на «обе забьют» составляет 1.68.

Форма команд

«Тоттенхэм» идет среди лидеров АПЛ и даже может потенциально возглавить турнирную таблицу в случае победы. «Шпоры» идут на четвертом месте с 20 баллами и отстают на один пункт от лидеров, но имеют игру в запасе и если используют свой шанс, то вновь выйдут на первое место. Два последних поединка «Тоттенхэма» завершились победами над «Лутон Тауном» (1:0) и «Ливерпулем» (2:1).

«Фулхэм» не радует своих болельщиков постоянными высокими результатами и даже имеет отрицательную статистику забитых пропущенных мячей. Коллектив идет лишь на 13 месте с 11 баллами и уступает «Вулверхэмптону» по дополнительным показателям. В игре с «Тоттенхэмом» на выезде для гостей любые набранные очки будут успехом. В прошлом туре «Фулхэм» на своем поле одолел «Шеффилд Юнайтед» (3:1), а ранее команда уступила на своем поле «Челси» (0:2).

Информация для ставок

«Тоттенхэм» проиграл лишь два матча из десяти последних во всех турнирах

«Фулхэм» смог выиграть только три выездных матча из последних десяти

«Тоттенхэм» выиграл у «Фулхэма» три из пяти последних поединков

Прогноз

В этом поединке предлагаем полностью опереться на статистику личных встреч и поставить на победу хозяев. Сделать это можно по коэффициенту 1.5 в букмекерской конторе Лига Ставок.