«Тоттенхэм» — «Кристал Пэлас». Прогноз на матч АПЛ (02.03.2024)

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сегодня, 12:42

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. На победу «Тоттенхэма» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.47. Ничейный результат котируется по 4.7, а победа «Кристал Пэлас» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 6.8.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 3 по коэффициенту 1.83. Букмекеры не верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 3 по 1.97. Ставка на «обе забьют» составляет 1.7.

Форма команд

«Тоттенхэм» пытается вернуться в топ-4 АПЛ , но пока эта цель еще не выполнена. Команда набрала 47 очков и отстает на пять пунктов от «Астон Виллы», при этом имея игру в запасе. В игре с «Кристал Пэлас» у «шпор» есть большие возможности для победы, учитывая невыразительные результаты соперника. Два последних матча «Тоттенхэма» завершились поражением на своем поле от «Вулверхэмптона» (1:2) и победой над «Брайтоном» (2:1).

«Кристал Пэлас» стремится вернуться к середине турнирной таблицы и на данный момент располагается на 13 месте с 28 баллами. Команда отстает на четыре пункта от «Фулхэма» и опережает зону вылета на восемь пунктов. В поединке с «Тоттенхэмом» букмекеры практически не верят в гостей, но при удачном стечении обстоятельств могут зацепиться за очки. В последнем туре АПЛ «Кристал Пэлас» выиграл у «Бернли» (3:0), а ранее поделил очки с «Эвертоном» (1:1).

Информация для ставок

Четыре из пяти последних матчей «Кристал Пэлас» завершились исходом «обе забьют»

«Тоттенхэм» выиграл шесть из десяти домашних матчей на своем поле

«Тоттенхэм» выиграл у «Кристал Пэлас» четыре последних поединка

Прогноз

В этом поединке предлагаем полностью опереться на статистику личных встреч и поставить на победу хозяев с форой (-1.5). Сделать это можно по коэффициенту 2.17 в букмекерской конторе Лига Ставок.